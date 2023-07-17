На Иссык-Куле в O!Store тают цены – добро пожаловать!

Сеть O!Store обновила модельный ряд смартфонов, которые можно купить дешевле обычного по акции в иссык-кульской сети с 17 по 30 июля.

Для удобства отдыхающих особенно популярные иссык-кульские филиалы в Балыкчи и Чолпон-Ате работают допоздна. Точные адреса и график работы всех магазинов вдоль побережья можно узнать по ссылке.

Любой смартфон доступен в рассрочку без процентов и первого взноса. В рассрочку минимальный ежемесячный платёж может составить 1064 сомов и выше в зависимости от модели.

Не забудьте захватить и наушники, на которые действует отличная скидка -30%.

Туристам наверняка будет интересно, что в магазинах O!Store Иссык-Кульской области представлен широкий ассортимент премиальной сувенирной продукции в национальном стиле: магниты, брелоки, значки, ежедневники, карандаши, ручки.

Покупать в O!Store - всегда выгодно.

Количество товара ограничено. Спрашивайте более подробную информацию по телефону 0 705 007 000 или на сайте ostore.kg.

Срок проведения акции: 17.07.2023 - 30.07.2023 (включительно). Скидка распространяется только на смартфоны и действует только в магазинах O!Store Иссык-Кульской области.

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