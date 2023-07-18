Погода
$ 87.60 - 88.15
€ 98.38 - 99.27

Баварские компании заинтересованы в инвестировании в Кыргызстан

112  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Состоялась встреча директора Национального агентства Умбриэля Темиралиева с экономической делегацией федеральной земли Бавария (ФРГ) во главе с представителем Министерства экономики, регионального развития и энергетики земли Бавария Андреасом Ройхляйном. Об этом сообщает пресс-служба НАИ.

"Директор Национального агентства информировал о направлениях по сотрудничеству и приоритетах развития двухсторонних отношений в части инвестиций из Германии в КР, а также рассказал о льготах и преференциях Кыргызской Республики и об инвестиционном климате нашей страны в целом и предложил рассмотреть возможности инвестирования в строительство солнечных электростанций, модернизации аэропортов, строительству пищевых лабораторий согласно германским стандартам качества.

В свою очередь, г-н Андреас Ройхляйн отметил об имеющимся богатом потенциале Кыргызстана в области гидроэнергики, ветроэнергетики, солнечной энергетики и возможности установления бизнес-партнерства в секторах машино- и станкостроения. При этом, Министерство экономики, регионального развития и энергетики земли Бавария готово оказать всяческое содействие для достижения данных целей.

В составе экономической делегации Федеративной Республики Германия присутствовали представители Министерства экономики, регионального развития и энергетики земли Бавария, а также руководители более 10 компаний из разных секторов экономики, включая энергетику, промышленность, строительство".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431174
Теги:
Германия, инвестиции, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  