Баварские компании заинтересованы в инвестировании в Кыргызстан

Состоялась встреча директора Национального агентства Умбриэля Темиралиева с экономической делегацией федеральной земли Бавария (ФРГ) во главе с представителем Министерства экономики, регионального развития и энергетики земли Бавария Андреасом Ройхляйном. Об этом сообщает пресс-служба НАИ.

"Директор Национального агентства информировал о направлениях по сотрудничеству и приоритетах развития двухсторонних отношений в части инвестиций из Германии в КР, а также рассказал о льготах и преференциях Кыргызской Республики и об инвестиционном климате нашей страны в целом и предложил рассмотреть возможности инвестирования в строительство солнечных электростанций, модернизации аэропортов, строительству пищевых лабораторий согласно германским стандартам качества.

В свою очередь, г-н Андреас Ройхляйн отметил об имеющимся богатом потенциале Кыргызстана в области гидроэнергики, ветроэнергетики, солнечной энергетики и возможности установления бизнес-партнерства в секторах машино- и станкостроения. При этом, Министерство экономики, регионального развития и энергетики земли Бавария готово оказать всяческое содействие для достижения данных целей.

В составе экономической делегации Федеративной Республики Германия присутствовали представители Министерства экономики, регионального развития и энергетики земли Бавария, а также руководители более 10 компаний из разных секторов экономики, включая энергетику, промышленность, строительство".