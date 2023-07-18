В Бишкеке пройдет фестиваль короткометражного кино СНГ, Балтии и Грузии

В Бишкеке с 18 по 22 июля 2023 года будет проходить "Международный кинофестиваль короткометражных фильмов стран СНГ, Балтии и Грузии", который пройдет в столичном кинотеатре "Манас". Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры КР.

"В этом году кинофестиваль посвящен 95-летию Чингиза Айтматова Торокуловича. На кинофестиваль было подано более 600 заявок от зарубежных и кыргызских кинематографистов. Будут участвовать кинорежиссеры из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, России, Узбекистана.

Киносмотр будет проводиться при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран-участниц СНГ (МФГС), Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, общественного фонда "Айтыш" и общественного фонда "Фонд культурного сотрудничества".

Кинофестиваль основан в 2011 году в целях развития культурного диалога между странами СНГ, Балтии и Грузии, сохранения самобытности и развития традиционных культурных ценностей.

Основным результатом проекта является достижение поставленной основной цели проекта – организовать кинопоказ лучших фильмов стран СНГ, Балтии и Грузии, и создание единой киноплощадки для кинематографистов. В кинотеатре "Манас" каждый день будут показаны фильмы в период с 18 по 22 июля 2023 года. Кинофестиваль играет немаловажную роль в эстетическом воспитании молодежи, в развитии и укрепления культурного диалога между странами.

Данное культурное мероприятие нужно развивать и поддерживать, так как фестиваль является отличной платформой для самовыражения молодым кинематографистам, обмена опытом и плодотворного сотрудничества между странами в сфере кино. Кинофестиваль стал мощным стимулом для отечественных кинематографистов. С каждым годом растет производство короткометражных фильмов, будь это студенческие работы или же картины уже состоявшихся режиссеров. Фестиваль стремится дать возможность всем режиссерам проявить свой талант и оказать поддержку в начинаниях".