Погода
$ 87.60 - 88.15
€ 98.38 - 99.27

В Бишкеке центры образования будут формировать попечительские советы школ

141  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В районных центрах образования Бишкека провели совещания о формировании состава попечительских советов образовательных организаций. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"В четырех районах города Бишкек были проведены совещания, где было отмечено необходимость исполниние указа президента Кыргызской Республики от 26 мая 2023 года №136 "О мерах по обеспечению государственных гарантий реализации права детей на получение бесплатного школьного образования", а также Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 23 августа 2022 года №468 "О попечительском совете учреждения социальной сферы".

Напомним, что на сегодняшний день информация о попечительском совете представлена на многих собраниях, проводятся работы по формированию попечительских советов. Уже началу учебного года планируется сформировать советы в школах.

Целью совета является содействие повышению качества предоставляемых услуг, эффективное использование и распределение гуманитарной помощи и внебюджетных средств, обеспечению прозрачности деятельности учреждений социальной сферы.

Также директорам школ дано поручение на постоянной основе брать на контроль санитарное состояния прилегающей территории школы и при необходимости организовывать соответствующие работы по санитарной очистке и благоустройству".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431178
Теги:
школа, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  