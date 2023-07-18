В Бишкеке центры образования будут формировать попечительские советы школ

В районных центрах образования Бишкека провели совещания о формировании состава попечительских советов образовательных организаций. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"В четырех районах города Бишкек были проведены совещания, где было отмечено необходимость исполниние указа президента Кыргызской Республики от 26 мая 2023 года №136 "О мерах по обеспечению государственных гарантий реализации права детей на получение бесплатного школьного образования", а также Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 23 августа 2022 года №468 "О попечительском совете учреждения социальной сферы".

Напомним, что на сегодняшний день информация о попечительском совете представлена на многих собраниях, проводятся работы по формированию попечительских советов. Уже началу учебного года планируется сформировать советы в школах.

Целью совета является содействие повышению качества предоставляемых услуг, эффективное использование и распределение гуманитарной помощи и внебюджетных средств, обеспечению прозрачности деятельности учреждений социальной сферы.

Также директорам школ дано поручение на постоянной основе брать на контроль санитарное состояния прилегающей территории школы и при необходимости организовывать соответствующие работы по санитарной очистке и благоустройству".