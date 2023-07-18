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Жапаров: Из-за лени кыргызов нам пришлось пригласить строителей из Дубая

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Президент Садыр Жапаров во время церемонии передачи дорожной спецтехники Минтрансу раскритиковал кыргызстанцев за лень.

По словам главы государства, здание для администрации президента строится медленно из-за именно из-за лени кыргызов.

""Мы, кыргызы, очень ленивый народ. Сейчас строится новый Дом правительства на месте гостиницы "Иссык-Куль", который планировали закончить в сентябре. В октябре пройдет саммит и мы планируем там встретить президентов стран СНГ. На стройке работали около 500 наших кыргызских ребят, которые работали всего по пять часов вместо восьми часов. При этом могли не работать в субботу и даже в понедельник. Из пяти рабочих часов час обедают, час курят и час сидят в телефоне. То, что иностранцы могут сделать за день, наши кыргызы не могут закончить за неделю. От безысходности нам пришлось пригласить в Бишкеке 800 строителей из Дубая, чтобы они помогли закончить стройку до сентября, а потом помогли со строительством города Асман. Анекдоты берутся из жизни, в том числе и про лень наших кыргызов. Говорят, что рабочих мест нет. Есть, но никто не хочет работать, а если и идут, то быстро бросают. Говорят трудно, но ведь и зарплату мы платим хорошую", - подчеркнул президент.


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URL: https://www.vb.kg/431180
Теги:
Садыр Жапаров, строительство, Кыргызстан
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