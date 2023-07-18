Милиция проводит профилактические мероприятия на пляжах Иссык-Куля

Наступил пик туристического сезона. Однако, не все соблюдают правила безопасности на воде. С начало июня месяца на озере Иссык-Куль утонуло трое детей, сообщает пресс-служба МВД КР..

"В связи с чем, межведомственная рабочая группа из числа представителей МВД КР, МЧС, министерство образовании, министерство социального развития и миграции, министерство здравоохранении проводят комплекс профилактических и разъяснительных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности отдыхающих и детей при отдыхе на озере.

Цель мероприятия предупреждение несчастных случаев на жемчужине Кыргызстана Иссык-Куль.

Так, 17 июля 2023 года межведомственная рабочая группа провели профилактические мероприятия на пляжах Балыкчы и Тамчы, где милиционеры рассказывали отдыхающим о правилах поведения на озере, предупреждая от опасности распития спиртных напитков и недопустимости купания в нетрезвом виде.

Старший межведомственной рабочей группы начальник отдела Службы общественной безопасности МВД КР, полковник милиции Таалай Алижанов рассказывая отдыхающим подчеркнул, что чаще всего несчастные случаи происходят из-за того, что граждане пренебрегают мерами личной безопасности при нахождении вблизи озера. Таалай Алимжанов наглядно

показал отдыхающим вывешенные на пляжах таблички о запрете купанья. А также напомнил взрослым о правилах поведения на воде.

Особое внимание уделяется самой незащищенной категории население - детям. Сотрудники милиции на территориях Балыкчы и Тамчы проверили свободный проход граждан к берегу, санитарное состояние пляжей, соблюдение общественной безопасности.

Находясь у воды, помните о собственной безопасности и безопасности ваших детей!".