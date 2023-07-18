Погода
$ 87.60 - 88.15
€ 98.38 - 99.27

Милиция проводит профилактические мероприятия на пляжах Иссык-Куля

210  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Наступил пик туристического сезона. Однако, не все соблюдают правила безопасности на воде. С начало июня месяца на озере Иссык-Куль утонуло трое детей, сообщает пресс-служба МВД КР..

"В связи с чем, межведомственная рабочая группа из числа представителей МВД КР, МЧС, министерство образовании, министерство социального развития и миграции, министерство здравоохранении проводят комплекс профилактических и разъяснительных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности отдыхающих и детей при отдыхе на озере.

Цель мероприятия предупреждение несчастных случаев на жемчужине Кыргызстана Иссык-Куль.

Так, 17 июля 2023 года межведомственная рабочая группа провели профилактические мероприятия на пляжах Балыкчы и Тамчы, где милиционеры рассказывали отдыхающим о правилах поведения на озере, предупреждая от опасности распития спиртных напитков и недопустимости купания в нетрезвом виде.

Старший межведомственной рабочей группы начальник отдела Службы общественной безопасности МВД КР, полковник милиции Таалай Алижанов рассказывая отдыхающим подчеркнул, что чаще всего несчастные случаи происходят из-за того, что граждане пренебрегают мерами личной безопасности при нахождении вблизи озера. Таалай Алимжанов наглядно

показал отдыхающим вывешенные на пляжах таблички о запрете купанья. А также напомнил взрослым о правилах поведения на воде.

Особое внимание уделяется самой незащищенной категории население - детям. Сотрудники милиции на территориях Балыкчы и Тамчы проверили свободный проход граждан к берегу, санитарное состояние пляжей, соблюдение общественной безопасности.

Находясь у воды, помните о собственной безопасности и безопасности ваших детей!".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431181
Теги:
МВД, Кыргызстан, Иссык-Куль
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  