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В Орто-Токойском водохранилище воды на 139.2 млн м³ стало меньше

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- Бакыт Басарбек
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Объем воды в Орто-Токойском водохранилище составляет - 37.3 млн м3, что на 139.2 млн. м3 меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

"В Нижне-Ала-Арчинском наливном водохранилище - 17,0 млн. м3 при проектном объеме 51,2 м3/с (33%). В Нижне-Ала-Арчинском русловом водохранилище - 15,0 млн. м3 при проектном объеме 75,0 м3/с.

В Чуйской области наличие орошаемых земель составляет 320,9 тысяч га, из них под государственными системами находится 272,7 тысяч га земель, под хозяйственными системами - 48,1 тысяч га земель.

Структура посевных площадей по сравнению с прошлым годом изменилась. Так, в текущем году увеличились посевы кукурузы на 4073 га, сахарной свеклы - на 3946 га, но при этом уменьшились посевы зерновых культур - на 4253 га, овощных культур (картофель, бахчи) - на 2837 га. Нередки случаи массового посева одного вида сельхозкультуры под одним источником орошения, что вызывает повышенную одновременную потребность в поливной воде, однако пропускная способность и водность источника не в состоянии обеспечить требуемый расход воды.

Поэтому перед водохозяйственными организациями Чуйской области стоит трудная задача – в условиях дефицита воды обеспечить фермеров водой. Но, несмотря на трудности, ведется каждодневная работа по обеспечению поливной водой водопользователей Чуйской долины. В основных магистральных каналах в зависимости от орошаемых площадей районов разработаны лимиты водозаборов и водооборотов. В Чуйском районе по каналу ВБЧК для стабильного обеспечения оросительной водой Ысык-Атинского и Аламудунского районов были введены часовые водообороты.

В настоящее время наблюдается увеличение водности рек в связи с повышением дневных температур свыше 30°С и ночных температур свыше 20°С. Специалисты водохозяйственных организаций Чуйской области и дальше будут прикладывать все усилия по обеспечению водопользователей поливной водой",- говорится в сообщении министерства.


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URL: https://www.vb.kg/431184
Теги:
вода, Кыргызстан, Минсельхоз
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