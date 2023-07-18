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Криминалисты Кыргызстана посетили судебно-экспертные учреждения Грузии

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Руководители экспертно-криминалистических структур стран Центральной Азии в рамках проекта Европейского Союза "LEICA" с рабочим визитом посетили Грузию. В состав делегаций от Кыргызской Республики вошел начальник Криминалистической службы МВД КР полковник милиции Александр Иванов. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Делегация, состоящая из представителей Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана посетила судебно-экспертные учреждения Грузии. Визит был направлен на обмен опытом, укрепление сотрудничества между странами, улучшение судебно-экспертных услуг и

продвижение международных стандартов аккредитации.

Гости из Центральной Азии ознакомились со штаб-квартирой и центральными лабораториями, посетили кинологическую службу "К-9", службу расследований на месте преступления, отделы судебной медицины и судебно-технической экспертизы. Изюминкой ознакомительного визита стало посещение областного судебно-экспертного управления в Кутаиси и судебно-экспертной службы в Батуми. Эти региональные учреждения продемонстрировали децентрализацию судебно-экспертных услуг в Грузии, подчеркивая их доступность и эффективность для всех регионов.

Поездка стала значительным шагом в укреплении международного сотрудничества и содействия совершенствованию судебно-экспертных учреждений в странах Центральной Азии. В ходе визита проведены двухсторонние встречи с руководителями экспертно-криминалистических подразделений Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана, оговорены вопросы обмена практическим опытом и взаимодействия".


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URL: https://www.vb.kg/431185
Теги:
Грузия, Кыргызстан, судмедэкспертиза, криминал
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