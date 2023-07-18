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За первое полугодие за счет неналоговых доходов поступило 37,8 млрд сомов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Фактическое поступление неналоговых доходов в государственный бюджет за первое полугодие 2023 года в общей доходной части государственного бюджета составило 37,8 млрд сомов, что составляет 19,5% от общего дохода. Об этом сообщает пресс-служба Минфина КР.

"Утвержденный план неналоговых доходов, поступивших по общему нормативу на первое полугодие 2023 года составил 22,6 млрд сомов, уточненный план составил 31,1 млрд сом, а исполнение за 6 месяцев 37,8 млрд сомов, процентный показатель составил 121,5% к уточненному плану. Таким образом, перевыполнение сверх утвержденного плана к первому составило 15,1 млрд сомов.

В результате доходы бюджета увеличились за счет поиска дополнительных источников дохода. Поступление составило больше на 12,5 млрд сомов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темп роста составил 149,7 процента.

В соответствии с Законом Кыргызской Республики" О республиканском бюджете на 2023 год и прогнозе на 2024-2025 годы " план по дивидендам на государственный пакет акций предусмотрено 3 200,0 млн. сомов. По итогам первого полугодия 2023 года фактическая прибыль от дивидендов составила 11 170,8 млн. сомов, выполнение к годовому плану составило 349,1%, а план за 6 месяцев утверждено в размере 1 600,0 млн.сомов, уточненный план составил 6 131,8 млн. сомов. выполнение плана составило 182,2% и перевыполнение плана на первое полугодие составило больше на 5 039,05 млн. сомов МФ КР".


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URL: https://www.vb.kg/431187
Теги:
Министерство финансов, налоги, Кыргызстан
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