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В Баткенской области произошло два землетрясения

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- Айжан Мамбеталиева
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На территории Баткенской области вчера зафиксировано два землетрясения. Вчера, 17 июля, в 21 час 52 минут произошло землетрясение силой в эпицентре 3,5 балла. По данным Института сейсмологии, толчки ощущались в селах Сары-Талаа, Шуран Кадамжайского района и в городе Айдаркен – 3 балла.

Также сегодня утром в 9 часов 45 минут произошло еще одно землетрясение силой в эпицентре 4 балла. По данным Института сейсмологии, толчки ощущались в селах Кара-Добо, Кожо – 4 балла, в городе Уч -Коргон, в селах Котур-Булак, Ак-Булак и городе Кызыл-Кия – 3,5 балла, в селах Чаувай, Караван – 3 балла.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.


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URL: https://www.vb.kg/431188
Теги:
Баткенская область, землетрясение, Кыргызстан, сейсмология
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