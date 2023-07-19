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На южном берегу Иссык-Куля открылся юрточный глэмпинг

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В Тонском районе, на въезде в каньоны "Сказка" открылся юрточный лагерь нового формата. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития туризма в КР.

"Глэмпинг – это кемпинг повышенной комфортности, который позволяют отдохнуть с удобствами в условиях дикой природы. Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике реализует сразу несколько таких проектов. Первый из них – в Тонском районе.

"Для нас, нашего народа, для туристов это великолепное место, потому что здесь рядом каньон "Сказка" и вы прекрасно знаете, что сегодня туристы приезжают сюда в большом количестве. И я хочу поблагодарить Рысбека Султанова и его жену Асель Дилдебаеву за их проект глэмпинга. Они действительно создали сказку. Сегодня у нас здесь стоит десять оригинальных юрт. Это сделали иссыккульские ремесленники. Я очень рад, что мы сегодня открываем "Royal Gate". Сейчас разгар турсезона, я вижу большее скопление людей на южном берегу Иссык-Куля и рад, что мы успели открыть глэмпинг во время сезона. Как говорят Аселя и Рысбек, эти юрты уже забронированы туристами, причем вперед, август почти весь забронирован. Я считаю, что это огромный успех нашего народа, нашего правительства, и спасибо нашему президенту Садыру Нургожоевичу, что он поддерживает Фонд туризма. И я хочу сказать, если у кого-то есть такие проекты интересные, мы всегда готовы поддержать их финансово", - рассказал президент Фонда поддержки развития туризма в КР Абылкасым Шерниязов.

В свою очередь глава департамента туризм, заместитель министра экономики и коммерции Самат Шатманов добавил, что президент страны уделяет большое внимание туризму, а потому был создан фонд для развития такого рода проектов.

В современном юрточном лагере "Royal Gate Cultural Center" есть не только юрты со всеми условиями, но и амфитеатр под открытым небом, где можно посмотреть кино или спеть караоке, кафе со вкусной национальной кухней и возможностью взять кофе и еду навынос, а также смотровая площадка, откуда открывается потрясающий вид на озеро Иссык-Куль. Для отдыхающих беркутчи могут устроить целый спектакль – знаменитое шоу охоты салбуурун с беркутами и тайганами.

Для посетителей каньона "Сказка" есть бесплатная парковка, туалет, оборудованный в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В лагере установлены собственные очистные сооружения. Юрточный глэмпинг будет работать круглогодично, предусмотрена система отопления и даже теплые полы.

Семейная пара Султанов Рысбек и Асель Дилдебаева раньше владели минипансионатом на Иссык-Куле, но клиентов стало много, тогда и возникла идея расширяться. После переговоров с Фондом поддержки развития туризма семейная пара решила построить современный юрточный глэмпинг.

"Вклад Фонда в наш проект очень большой. После долгих переговоров и консультаций, а сотрудники Фонда помогали нам и с документами, и с проектированием глэмпинга, мы все- таки построили отличный юрточный глэмпинг с великолепной кухней и кинотеатром. Иностранным туристам уже нравится, хотя мы будем улучшать его и дальше", - поделился планами владелец глэмпинга Рысбек Султанов.

Отметим, такой формат лагерей появился относительно недавно в 2005-ом году. Само название - глэмпинг произошло от английского выражения glamorous camping – активный туризм в дикой природе, но с комфортом. Все больше людей во время отдыха предпочитают не экскурсии по городам, а медитативный отдых наедине с природой, экотуризм. И Фонд поддержки развития туризма активно поддерживает это направление, способствуя появлению в нашей стране и новых глэмпингов и другой инфраструктуры необходимой туристу.

"Мы ранее в Жогорку Кенеше рассматривали вопросы, которые касаются строительства инфраструктуры, обсуждали тот момент, что много было затрат на RestPoint, которые строит Фонд туризма. Я специально заехала и посмотрела. Там было очень много иностранцев, в принципе эти вещи, оказывается, нужны. Это все - стандарты мирового уровня, мне все это понравилось", - отметила Камила Талиева, депутат Жогорку Кенеша.

Она напомнила, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал развивать туризм, подчеркнув, что эта отрасль должна стать флагманом экономики республики. И нужно привлекать не только внешних инвесторов, но и внутренних, поддерживать отечественных предпринимателей, которые работают в этой сфере".


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URL: https://www.vb.kg/431189
Теги:
туризм, Иссык-Куль
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