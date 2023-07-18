O!PEN AIR 2023 – мировая легенда электронной музыки в Бишкеке!

Мобильный оператор О! и клуб PROMZONA.space приглашают всех поклонников драйвовой музыки на грандиозный O!PEN AIR 2023, хэдлайнером которого выступит культовый диджей Paul van Dyk (Пол ван Дайк).

O!PEN AIR 2023 состоится 2 сентября в 15:00 на большой сцене клуба PROMZONA.space.

Тысячи людей соберутся, чтобы увидеть и услышать вживую легенду электронной музыки на главном музыкальном событии этого года!

Всего несколько мировых ди-джеев могут наэлектризовать зрителей так, как это делает Paul van Dyk – он творит собственную музыку прямо на сцене, способен уловить настроение на танцплощадке и создать новые трэки прямо во время выступления. Маэстро вертушки не раз признавался лучшим диджеем года и на протяжении многих лет входит в ТОП самых востребованных исполнителей. Неоднократный номинант на премию Грэмми так говорит о своей музыке: "Я не люблю давать своему творчеству какое бы то ни было название и относить его к какой-либо категории. Но если нужно, я бы назвал это электронной танцевальной музыкой. Музыка для меня - способ выражения мыслей, мой язык… Универсальный язык, который понимают люди любой страны в любой точке мира".

Друзья, нас ждет танцевальный марафон мирового уровня!

КАК ПОЛУЧИТЬ БИЛЕТ НА O!PEN AIR 2023

Получить билет можно в магазинах О!Store уже сейчас при пополнении баланса. Адреса O!Store, где доступны билеты и подробная информация на сайте openair.o.kg.

При пополнении баланса разовым платежом на 500 сомов и более вы получите +1 билет. При пополнении баланса разовым платежом на 1000 сомов и более вы получите +2 билета.

Внесенная сумма может быть использована только для оплаты услуг сотовой связи сети О! и недоступна для использования в рамках кошелька "О!Деньги" в приложении "Мой О!". Количество билетов ограничено. Один абонент максимально может получить только 2 билета в одни руки. Акция действует до 15:00 02.09.2023.

Внимание: возрастное ограничение фестиваля O!PEN AIR 2023 – 18+.

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