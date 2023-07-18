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С олигархами покончено. На сцену выходят блогеры

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- Канат Кожоев
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Какое самое большое зло в Кыргызстане? Еще совсем недавно можно было смело отвечать: "Коррупция". С коррупцией власти развернули масштабную борьбу на всех фронтах. И те, кто нажил себе баснословное состояние нечестным путем, благодаря генералу Ташиеву как-то задвинулись, ушли в тень и перестали представлять опасность и раздражать народ.

ГКНБ при поддержке президента продолжает войну с прочими тормозящими элементами разного калибра (дело это непростое и не однодневное). И совсем упустил из виду новую прослойку нашего общества.

Блогеры были и раньше. Хотя и не в таком количестве. И занимались они немного другими делами. Наиболее известные из них, имеющие многотысячную аудиторию подписчиков, как положено, поругивали власть. Искали просчеты и недочеты и выкладывали в сеть. Из-за этого многие имели проблемы с властями, некоторые даже потом извинялись на видео… Но было это все как-то несерьезно.

Настали иные времена – появились иные блогеры. "Нынче наши перья – штык да зубья вил", - писал как раз про таких Владимир Маяковский.

Вот, к примеру, блогер Улукбек Карыбек уулу. Родился в 1990 году в Ошской области. Окончил институт управления и бизнеса при КГНУ имени Баласагына по специальности "управление качеством". Вполне интеллигентный, судя по биографии, человек. Ныне – активный борец с коррупцией, злоупотреблениями, бездорожьем и разгильдяйством. С количеством подписчиков, перевалившим в Инстаграме за 200 тысяч. На канале YouTube – в два раза больше. Директор ОсОО "Марва ТВ".

На днях по телевизору показывали какую-то российскую передачу. Рассказывали о журналистке, которая хотела снять сюжет о доме престарелых. Подошла к охраннику, представилась, попросила разрешения на съемку. Охранник послал ее куда подальше. Журналистка и удалилась. "А что я должна была делать? – оправдывалась она в студии. – В окно лезть? Дверь выламывать?"

Хилые, в общем, в России журналисты. Хлипкие. Не то что наши кыргызские блогеры.

Улукбек Карыбек уулу в поле зрения милиции попадал неоднократно. То его допрашивали из-за видеосюжета о кайрылманах из Таджикистана в Ысык-Атинском районе, то на него жаловалась глава медицинского профсоюза – блогер, дескать, опорочил честь и достоинство целой профессиональной среды, нанес непоправимый ущерб деловой репутации медицинских работников Кыргызстана… К медикам блогер, кстати, питает особое пристрастие.

10 июля около пяти вечера Карыбек уулу со съемочной группой ворвался в здание Министерства здравоохранения, вел себя грубо, выгонял из кабинета министра, ссылаясь на закон о СМИ. Блогера приняли подъехавшие сотрудники милиции, доставили в УВД Первомайского района, возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". И тут же выяснилось, что похулиганить он успел уже и в Оше. Выломал дверь в родильном стационаре межобластной больницы, прорвался в реанимацию – без соблюдения каких бы то ни было санитарно-гигиенических норм – и стал брать интервью у насмерть перепуганных рожениц. И его счастье, что не попался он под горячую руку мужьям этих ни в чем не повинных женщин!

Вот так нынче знаменитые блогеры проводят журналистские расследования. С риском для жизни (не своей!). Нахрапом, бесцеремонно, с уверенностью, что тебе все должны. Просто потому что ты блогер.

Есть в Кыргызстане еще один блогер, возомнивший себя Робин Гудом, - Эртай Искаков. Тоже на днях задержанный Чуйской милицией и уже заключенный на два месяца под стражу за хулиганство.

Эртай Искаков тоже не лыком шит. Ровесник Улукбека Карыбек уулу, но выглядит старше из-за бороды. У него имидж истинного мусульманина, занятого совершением благих и богоугодных дел. По специальности архитектор. Председатель общественного объединения "ЗаЯпошки". А по совместительству – такой же борец с коррупцией, как и его товарищ по несчастью. Оба они, к слову, кандидаты в народные избранники.

Искаков прославился тем, что организовал большую группу людей для перекрытия дороги в селе Селекционном. Причины – проблемы с водой. Повод ли это останавливать транспортный поток и долгое время не идти ни на какие переговоры с милицией? Вряд ли. Особенно для блогера.

Первый хулиган оштрафован, второй два месяца проведет под стражей. Оба чувствуют себя героями и вины за собой не видят. Не считают, что для них писан закон, не соблюдают элементарных требований культуры. Есть кыргызстанцы, сочувствующие им и желающие их поддержать. Напоминают об их известности и подписчиках… Но для того чтобы устроить вакханалию, блогером быть не нужно.

В Кыргызстане в последнее время много кричат о свободе слова. Протестуют против внесения изменений в законодательство о СМИ. Многие, кстати, недовольны тем, что блогеров с большим числом подписчиков хотят приравнять к журналистам. А чего вы, собственно, недовольны? Считаете, что профессиональная этика, профессиональная ответственность за каждое свое слово и действие – это не для вас? Вы так и будете бороться со всеми против всего – выламывая двери, хамя и беспредельничая? Ну – тогда не обижайтесь.


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URL: https://www.vb.kg/431193
Теги:
коррупция, журналисты, милиция
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