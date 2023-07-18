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Казахстану и Саудовской Аравии остается идти только в одном направлении

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует совершить визит в Саудовскую Аравию. Напомним, что год назад казахстанский лидер уже посещал эту страну и его официальный визит тогда был приурочен 30-летию заключения дипломатических отношений между двумя государствами. Помимо протокольных встреч на высшем уровне, сопровождающихся подписанием документов, господин Токаев совершил еще и малый хадж.

Тот прошлогодний визит стал новой точкой отсчета во взаимоотношениях между Ближним Востоком и всей Центральной Азии. В этой связи Токаев отмечал, что "настало время развязывать узлы".

В том же году был отмечен огромный интерес арабских бизнесменов к сотрудничеству с Казахстаном. Стороны тогда были намерены заключить меморандумы соглашений на миллиарды долларов. К сегодняшнему моменту между двумя странами уже осуществлено около сотни взаимных визитов на различных уровнях. Казахстан готов предложить своим партнерам с Востока более 100 видов несырьевых товаров на сумму около 400 миллионов долларов в год в таких отраслях, как машиностроение, производство чугуна и стали, а также пищевая промышленность и сельское хозяйство.

Кроме этого, казахстанские компании также готовы взаимодействовать с государственными и частными фирмами Саудовской Аравии в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Стоит напомнить, что Казахстан обладает большим опытом и ресурсами для развития аэрокосмической отрасли и поддерживает намерение КСА развивать собственную космическую программу в рамках стратегии Saudi Vision-2030. Внимания заслуживает и сотрудничество двух стран в атомной энергетике. Известно, что Казахстан – первый по мировым запасам вольфрама, урана, хрома, не говоря уже и о месторождениях драгоценных и цветных металлов. В этой связи для Саудовской Аравии Казахстан выглядит просто кладезем ядерной энергетики.

Помимо сотрудничества в столь серьезной сфере особого внимания в плане торгово-экономических отношений между Астаной и Эр-Риядом немаловажную роль играет логистика. Следует понимать, что дорожные маршруты напрямую можно рассматривать с перспективой на транскаспийский транспортный коридор, который соединит множество стран: Китай, Азербайджан, Грузию, Иран и Турцию. И в этом направлении Казахстану отведена одна из ключевых ролей. Значимым сотрудничеством станет и совместная работа по энергетике. На данный момент большая часть электростанций в Казахстане работает на угле и поэтому требуют модернизации или установку новых. Для исключения дефицита энергоресурсов и обеспечения устойчивой работы требуется введение новых мощностей и возобновляемых источников. Несмотря на то, что Саудовская Аравия вторая в мире по нефтяным залежам, ситуация на рынке достаточно переменчива и требует стабилизации. Известно, что и Казахстан, и КСА ожидают одобрения заявки на вступление в ОПЕК, а далее в перспективе в БРИКС. Совместная отлаженная работа в вопросах энергетики пригодится и далее.

Спектр областей взаимного взаимодействия очень широк и в агропромышленном секторе. Казахстан занимает второе место в мире по площади пашни на душу населения и пятое – по пастбищным ресурсам (180 млн га). Республика входит в 10 крупнейших производителей пшеницы и муки. Учитывая такие ресурсы РК может стать одним из стабильных и долгосрочных поставщиков высококачественной продукции в КСА.

Таким образом, по мнению ряда экспертов, вопросы сотрудничества во всех секторах: сельское хозяйство, транспорт, зеленая экономика, космос и альтернативные источники энергии одинаково интересны обеим странам. Есть взаимный интерес и само собой будет и взаимная выгода. Все связано и все имеет логическое объяснение. Приток инвестиций позволит получить и поток дохода. Дело за результатом. Шаги навстречу сделаны, теперь странам остается идти только в одном направлении.


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URL: https://www.vb.kg/431195
Теги:
Казахстан, Саудовская Аравия, Касым-Жомарт Токаев
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