НАИ приняло активное участие в организации "Happy Yurta Fest 2023"

Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызской Республики приняло активное участие в организации и работе в международном фестивале Happy Yurta Fest 2023, который прошел в горном селении Каркыра Тюпского района Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба НАИ.

Организаторами красочного мероприятия стали Ассоциация пространственного развития "Тринити - город будущего" при поддержке Национального агентства, полномочного представительства Президента в Иссык-Кульской области и акимиата Тюпского района.

В фестивале приняли участие инвесторы и предприниматели из России, Китая, Катара, Венгрии, Англии и других стран.

Happy Yurta Fest 2023 посетил заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов.

Фестиваль объединил культурный, экологический и инвестиционный туризм в одном масштабном международном событии в Кыргызской Республике.

В рамках фестиваля прошли инвестиционный форум In-Stan-T Invest, выставки убранств дома, дизайна и декора, показы традиционной одежды, виды игр кочевников и многое другое.

Это первое мероприятие, которое сплело вместе такие направления, как экология, креатив и бизнес для развития устойчивых городов.

Фестиваль предоставил возможность узнать о последних тенденциях, инновациях и перспективах в области зеленого строительства. В рамках дискуссии были подняты вопросы устойчивого использования ресурсов, применения инновационных строительных технологий, образования и просвещения, разработки отечественных и внедрения международных зеленых стандартов и создания благоприятного инвестиционного климата для экологических проектов.

Happy Yurta Fest 2023 стал не только праздником культуры, но и площадкой для обмена опытом и знаниями между участниками из разных стран".