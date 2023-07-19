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Бишкекчане нарушают правила пользования водой

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Производственно-эксплуатационное управление "Бишкекводоканал" продолжает рейдовые мероприятия по поливу питьевой водой зеленые насаждения в дневное время, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

С начала мая по 14 июля текущего года проверено 174 997 абонентов. Из них 172 494 домовладений, 1503 прочих потребителей.

В результате выявлено 760 нарушений:

  1. по городу - 178 домов;
  2. по жилмассивам – 447 домов;
  3. организаций – 135.

В период с 11 по 13 июля 2023 года был проведен рейд в жилом массиве "Арча-Бешик", в результате которого были зафиксированы нарушения в 50 домах. Владельцам этих домов были выданы уведомления об устранении нарушений, а также проведена разъяснительная работа с 1381 владельцем жилых домов по рациональному использованию питьевой воды. Эти меры предприняты для соблюдения правил использования водных ресурсов и обеспечения их эффективного использования в данном жилом массиве.

Мэрия столицы напоминает, что согласно п.11.14. "Правил пользования водопроводом и канализацией в г.Бишкек", в случае обнаружения нарушений, ПЭУ "Бишкекводоканал" производит расчет израсходованной абонентом питьевой воды (при отсутствии приборов учета) по сечению подводящей к прибору водопотребления трубы и скорости движения воды в ней (1 м/сек.) круглосуточно в течение одного месяца по тарифу хозрасчетных потребителей.

ПЭУ "Бишкекводоканал" сообщает о необходимости рационального использования питьевой воды, так как сегодня это стало весьма острой проблемой.

ПЭУ "Бишкекводоканал" просит владельцев-пользователей огородных и приусадебных участков на летний период, не осуществлять полив зеленых насаждений в дневное и вечернее время.

Уважаемые бишкекчане, просим осуществлять полив в период с 00:00 до 5:00 утра".


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URL: https://www.vb.kg/431197
Теги:
вода, Бишкек
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