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Кыргызстан и Италия готовы к сотрудничеству в текстильной индустрии

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Состоялась встреча заместителя директора Национального агентства по инвестициям при президенте КР Жалына Жээналиева с президентом Итало-Российской торговой палаты Фернандо Пелаццо. Об этом сообщает пресс-служба НАИ.

"Обе стороны выразили готовность к сотрудничеству в области текстильной индустрии.

Г-н Пелаццо подчеркнул, что текстильные товары, произведенные в Италии, имеют большой спрос на мировом рынке. А потому выразил свое желание развивать сотрудничество с Кыргызской Республикой в этом направлении и в создании совместных предприятий.

Особое внимание было уделено развитию экспорта текстильных товаров.

Заместитель директора Жээналиев выразил готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества и отметил, что Кыргызская Республика готова предоставить все необходимые условия для привлечения инвестиций и развития совместных проектов с итальянскими компаниями.

В результате встречи были намечены дальнейшие шаги для развития партнерства между Италией и Кыргызской Республикой в текстильной индустрии. Обе стороны выразили намерение сделать все возможное для успешного развития одного из важного сектора экономики".


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URL: https://www.vb.kg/431201
Теги:
инвестиции, Италия, Кыргызстан
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