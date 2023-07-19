Начальником Медицинского управления МВД назначен Эркинбек Жеенмуратов

Новым начальником Медицинского управления МВД назначен майор внутренней службы Эркинбек Жеенмуратов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в системе органов внутренних дел Эркинбек Исамидинович начал работать в 2009 году, врачом- стоматологом в Академии МВД КР имени Алиева Э.А.

Начиная с 2012 года служил начальником медицинских служб УВД Ыссык-Кульской, Ошской, Джалал-Абадской областей.

Позже переведён на должность начальника специализированного отделения поликлиники Медуправления МВД КР.