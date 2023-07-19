Погода
$ 87.75 - 88.20
€ 98.38 - 99.27

Начальником Медицинского управления МВД назначен Эркинбек Жеенмуратов

101  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Новым начальником Медицинского управления МВД назначен майор внутренней службы Эркинбек Жеенмуратов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в системе органов внутренних дел Эркинбек Исамидинович начал работать в 2009 году, врачом- стоматологом в Академии МВД КР имени Алиева Э.А.

Начиная с 2012 года служил начальником медицинских служб УВД Ыссык-Кульской, Ошской, Джалал-Абадской областей.

Позже переведён на должность начальника специализированного отделения поликлиники Медуправления МВД КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431203
Теги:
МВД, назначение, Кыргызстан, медицина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  