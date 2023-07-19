ГУОБДД: На въезде в город Балыкчи проводится очистка от стихийной торговли

На въезде в город Балыкчи проводится очистка от стихийной торговли рыбой. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, инспектора ОБДД Иссык-Кульской области совместно с мэром города Балыкчы, во избежание пробок на кольцевой, провели разъяснительные работы с продавцами стихийного рыбного рынка.

В ходе мероприятия было подчеркнуто, что из-за беспорядочной торговли возле дороги, водители оставляют свои авто в хаотичном порядке, в результате чего, возникают искусственные заторы, это создает негативное впечатления у туристов прибывших в Кыргызстан.

По итогу продавцы отнеслись с пониманием и согласились переместиться в места, где не возникнут затруднения движения и не будут создаваться заторы.