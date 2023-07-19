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ГУОБДД: На въезде в город Балыкчи проводится очистка от стихийной торговли

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- Назгуль Абдыразакова
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На въезде в город Балыкчи проводится очистка от стихийной торговли рыбой. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, инспектора ОБДД Иссык-Кульской области совместно с мэром города Балыкчы, во избежание пробок на кольцевой, провели разъяснительные работы с продавцами стихийного рыбного рынка.

В ходе мероприятия было подчеркнуто, что из-за беспорядочной торговли возле дороги, водители оставляют свои авто в хаотичном порядке, в результате чего, возникают искусственные заторы, это создает негативное впечатления у туристов прибывших в Кыргызстан.

По итогу продавцы отнеслись с пониманием и согласились переместиться в места, где не возникнут затруднения движения и не будут создаваться заторы.


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URL: https://www.vb.kg/431204
Теги:
Балыкчы, туризм, Стихийная торговля
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