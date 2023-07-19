В Бишкеке двое маршрутчиков оштрафованы за максимальный уровень дымности

Водители двух микроавтобусов оштрафованы по 7.5 тысячи сомов за максимальный уровень дымности. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

По ее данным, в рамках утвержденного плана совместных мероприятий "Об охране атмосферного воздуха", проведен очередной рейд по проверке автотранспорта на предмет превышения выбросов вредных веществ в выхлопных газах.

Проверено 15 микроавтобусов, из них в двух прибор измерения плотности дыма допустимых норм показал превышение. Водителям двух автотранспортных средств за максимальный уровень дымности составлены протоколы по 7.5 тысячи сомов. С остальными водителями проведены разъяснительные работы.

В дальнейшем на постоянной основе будут продолжаться рейдовые мероприятия по выявлению транспортных средств с превышением СО.

Минприроды призывает водителей и гостей г.Бишкек для улучшения ситуации с воздухом принимать своевременные меры по устранению превышения вредных веществ от автотранспортных средств.