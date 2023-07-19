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ГКНБ пресечена деятельность подпольных цехов по производству алкоголя

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР совместно с Государственным агентством по контролю за производством алкогольной продукции при Кабинете министров КР пресечена деятельность подпольных цехов по производству контрафактной алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В результате проведённых обысков по адресам в Бишкеке и Чуйской области, а также торговым точкам на ТРК "Берекет Универсал" на Ошском рынке выявлено 16 тысяч 900 бутылок в различных объемах, что составило всего 3 тыс. 350 литров поддельной алкогольной продукции, в том числе водка, коньяк, виски и текила. Также, обнаружено 350 литров этилового спирта, более 2000 тысяч поддельных акцизных марок, этикеток, станки для производства контрафактной алкогольной продукции, специальные приспособления и другие составляющие, использовавшиеся для производства алкоголя.

Следует отметить, что спиртосодержащая продукция производилась кустарным методом, без соблюдения санитарных, технических и медицинских норм, что наносит вред здоровью потребителей, а также несет угрозу генофонду республики. Кроме того, производство и реализация указанной продукции наносит существенный ущерб экономике в виде уклонения от уплаты соответствующих акцизных и налоговых платежей".


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URL: https://www.vb.kg/431208
Теги:
алкоголь, ГКНБ
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