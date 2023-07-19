В Кыргызстане действуют новые правила регулирования цен на лекарства. Кабинетом Министров было принято решение на установление предельных оптовых и предельных розничных цен на лекарства с целью предотвращения необоснованного и резкого повышения цен. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

"Главной задачей этих правил является обеспечение экономической доступности лекарственных средств для населения. Максимальные цены будут установлены на лекарства, входящие в Национальный перечень жизненно важных лекарственных средств. При установлении цен на лекарства будут учитываться различные факторы, включая стоимость в других странах, расходы на транспортировку, таможенные пошлины и сборы. Кроме того, применяется регрессивная шкала наценок, согласно которой чем выше стоимость лекарства, тем меньше будет наценка. Важно отметить, что фармацевтическим организациям будет запрещено продавать лекарства выше установленного ценового предела.

Действие правил не распространяется на лекарственные средства, произведенные отечественными производителями, а также на безрецептурные препараты и лекарства с ценой поставки до 100 сомов. Данные правила не касаются наркотических и психотропных лекарственных средств, которые подлежат контролю в Кыргызской Республике.

Министерство Здравоохранения Кыргызской Республики уверено, что установление правил регулирования цен на лекарственные средства будет способствовать доступности лекарственных препаратов для всех граждан.

Расчеты и регистрация предельных оптовых и предельных розничных цен будут осуществляться Департаментом лекарственных средств и медицинских изделий при МЗ КР.

Для проверки цен на лекарства, регулируемые государством, граждане могут воспользоваться предоставленным QR-кодом, а также в случае обнаружения завышенных цен на лекарственные препараты, можно оставить жалобу, следуя инструкции, размещенной на веб-сайте www.pharm.kg".