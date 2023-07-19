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В Узбекистане появятся полноценные халяльные гостиницы

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В Узбекистане в ближайшее время могут появиться полноценные халяльные гостиницы. Это предусмотрено меморандумом, подписанным Министерство культуры и туризма Узбекистана, а также организациями World Halal Trust Group и Центром международной сертификации "Халяль МАИБ", сообщает СМИ.

Халяль-туризм– это вид туризма, направленный на мусульман, предоставляющий возможность отдыхать в соответствии с нормами ислама. Размещение при халяль-туризме осуществляется в отелях, которые предлагают только безалкогольные напитки, вся еда соответствует стандарту халяль и оснащена раздельной для мужчин и женщин инфраструктурой: бассейны, спа, пляжи и так далее.

В меморандуме предусмотрено укрепление двустороннего сотрудничества и связей на основе взаимного доверия, равенства и взаимопонимания, обеспечение благоприятных условий для развития халяльного туризма учитывая духовную и коммерческую целесообразность. Также в документе учитывается важность этических правил в экономически-культурном развитии государства.

В соответствии с соглашением стороны могут разрабатывать и проводить совместные исследования по вопросам "халяль туризма" на региональном, национальном и международном уровнях, в том числе подготовке и сертификации туристических и гостиничных услуг в соответствии с требованиями стандарта OIC/SMIIC 9:2019 "Халяльные туристические услуги. Общие требования".


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URL: https://www.vb.kg/431211
Теги:
Узбекистан
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