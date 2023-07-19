Более 140 тонн мусора вывозится за сутки из Октябрьского района

Муниципальным предприятием "Тазалык" в Октябрьском районе в сутки вывозится более 140 тонн мусора. Всего по вывозу твердых бытовых отходов работает около 25 грузчиков и 9 мусороуборочных машин. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Напомним, что МП "Тазалык" с 14 июня приступило к вывозу мусора в Октябрьском районе. Ранее деятельность несколько лет находилась в руках частных компаний.

К сожалению, МП "Тазалык" приняло мусорные контейнеры в плохом состоянии. Около 10 сотрудников дорожно-эксплуатационного предприятия занимаются ремонтом контейнеров, заменой колес и обновлением мусорных площадок".