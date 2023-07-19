Адвокат привела главе МВД примеры беззакония в милиции. Будет ли реакция?

Адвокат Алия Турумбекова пришла к выводу, что некоторые высокопоставленные сотрудники МВД превратили ведомство в частную лавочку. По ее словам, не исключено, что глава МВД не в курсе дел своего ближайшего окружения, но пусть тогда обратит внимание.

"Конечно, не скажу что все плохо, так как 80-90 процентов сотрудников действительно работают, но есть определенные лица, преследующие свои интересы, а точнее чужих лиц.

Мне хотелось бы указать конкретные примеры, как работает система МВД. Первый случай: сотрудники СБНОН Аламудунского РОВД задержали молодого парня, который подозревается в перекидывании наркотического средства за забор колонии. В целом, я не берусь за такие дела, но после того, как я ознакомилась с делом, то была поражена. Так вот в этом деле фигурирует некое важное лицо, которое занимается организацией поставок наркотиков. Оперативники СБНОН, опрашивая моего подзащитного, внепротокольно установили что это за лицо и даже провели опознание по месту жительства этого человека.

Моего подзащитного закрывают, но каким-то интересным способом в деле не фигурирует именно то основное лицо, которое занимается сбытом наркотиков. Хотя он был установлен и с ним сотрудники милиции разговаривали. Потом я уже узнала со слов своих источников, что наркодилер предположительно откупился своим автомобилем "Рейндж Ровер". При желании и это можно выяснить, пока же факт остается фактом: основной фигурант исчез из уголовного дела. Разве это не наводит на определенные размышления.

Юрист предположила, что глава МВД может быть не в курсе происходящего в Аламудунском РОВД, но в тоже время она задается вопросом по поводу побега из Ысык-Атинского ИВС Сабырова Кушубека, который имеет отношение к разбойному нападению на молодого предпринимателя из Бишкека, чей автомобиль "Range Rover" нашли у прокурора Алмазбека Абжалиева.

"Этот человек, несмотря на то, что ему была избрана мера пресечения в СИЗО-1, все это время находился в Ысык-Атинском ИВС. Ведь по закону он может там находиться не более 10 дней и если его оставляют, то только по постановлению прокурора. Так почему же не принимаются меры в отношении начальников Ысык-Атинского РОВД и ИВС?

Теперь давайте вспомним историю с коррупционной схемой в таможенной структуре, благодаря которой группа мошенников с участием сотрудников силовых ведомств "кинула" Дубайскую компанию почти на 300 тысяч долларов. Так вот тогда следователя ГСУ МВД задержали с поличным при получении взятки. После этого он был заключен под стражу и на сегодняшний день является подсудимым, но несмотря на это этот следователь продолжает работать. То есть будучи подсудимым он решает судьбы других людей. Хорошо, если нет постановления об его отстранении от занимаемой должности, но куда смотрит служба внутренней безопасности?", - задается вопросом Турумбекова.

Адвокат напомнила, что в прошлом году задержали со взяткой следователя Первомайского РОВД, после чего не только его самого сняли, но и все руководство районной милиции. В случае же со следователем ГСУ никто не сидит и не уволен.

"При этом подобного рода истории я слышу не только от гражданских лиц, но и от сотрудников милиции. Самое интересное, что в том же ГСУ взяли за привычку чуть что говорить, что то или иное дело на контроле у самого президента. Такое ощущение, что наш президент не страной управляет, а все уголовные дела в ГСУ контролирует. Понятно же, что все это делается для придания себе авторитета.

Помните что погубило Ибрагима-пашу из сериала "Великолепный век". Он говорил, что "султан - это лев, а я укротитель этого льва". Так вот мне хочется заявить г-ну президенту, что у него появилось много укроителей среди руководства МВД", - добавила она.