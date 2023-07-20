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Абдыкадыров назначил нового главного инженера "Бишкекасфальтсервиса"

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Накануне в муниципалитете под председательством мэра столицы Эмилбека Абдыкадырова состоялось обсуждение работ по капитальному ремонту тротуаров на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По итогам совещания градоначальник поручил руководителю аппарата мэрии города Бишкек совместно с заместителем мэра столицы внести предложение относительно соответствия занимаемой должности заместителей руководителя МП "Бишкекасфальтсервис".

Отделу внутреннего аудита в установленном порядке комиссионно рассмотреть вопросы, указанные в аудиторском заключении за 2021-2022 годы.

Отделу взаимодействия с правоохранительными органами и противодействия коррупции своевременно в установленном порядке проводить анализ работ МП "Бишкекасфальтсервис" по выявлению и недопущению фактов коррупции.

Главам административных районов города Бишкек отметить недостаточный контроль работ по капитальному ремонту тротуаров, проводимых МП "Бишкекасфальтсервис" соответствующими специалистами муниципальных администраций мэрии города Бишкек по административным районам, а также представить список специалистов технического надзора в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек для обучения.

Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в установленном порядке проработать вопрос проведения обучения для специалистов технического надзора муниципальных администраций мэрии города Бишкек по административным районам. Своевременно внести предложение по оптимизации деятельности специалистов технического надзора муниципальных администраций мэрии города Бишкек по административным районам.

Сегодня главным инженером муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" назначен Шаршеналиев Урматбек Талантбекович, ранее он занимал должность начальника дорожного отдела в Департаменте городского хозяйста.

Отметим, ранее занимавший должность главный инженер был уволен по итогам совещания

Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров.


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URL: https://www.vb.kg/431218
Теги:
мэрия, Бишкек, ремонт дорог
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