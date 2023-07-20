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В Узбекистане футбольные клубы освободили от налогов

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Шавкат Мирзиёев подписал закон, в рамках которого футбольные клубы страны, а также ряд профильных спортивных объединений (АФУ, ПФЛ) получили налоговые льготы, сообщает СМИ.

В частности, с 1 января 2023 года и до 1 января 2026 года Ассоциация футбола Узбекистана, ее территориальные подразделения, Профессиональная футбольная Лига Узбекистана" Центр футбольных судей, а также профессиональные футбольные клубы освобождены от уплаты всех видов налогов за исключением социального налога.

Также им будет предоставлена льгота по уплате налога на доходы физических лиц в части привлеченных иностранных специалистов и футболистов.

Кроме того, они освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость за ввозимые на территорию Узбекистана спортивное оборудование и инвентарь, а также ряд товаров, связанных с поддержкой сферы, аналоги которых не производятся в республике.

Эксперты уверены, что предоставление данных льгот послужит развитию деятельности футбольных клубов, эффективной организации учебно-тренировочного процесса для сборных команд, обеспечению высокого уровня организации в нашей стране крупных международных соревнований по футболу, в том числе первенств мира и континента среди юниорских, молодежных и женских команд.


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URL: https://www.vb.kg/431220
Теги:
налоги, Узбекистан, футбол
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