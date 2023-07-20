В Кыргызстане учрежден Совет экологического строительства, который войдет в состав Всемирного Совета экологического строительства - World Green Building Council (GBC). Церемония подписания заявления по вступлению в Ассоциацию состоялась во время экологического форума "Con-Stan-T", организованного 16 июля 2023 года селе Каркыра Тюпского района Иссык-Кульской области.

Сооснователями Совета экологического строительства (GBC) Кыргызстана выступили ОФ "Юнисон" в лице директора Нурзат Абдырасуловой и ОЮЛ "Зеленый Альянс Кыргызстана" в лице Председателя Правления Арстана Кадырова, ОсОО "Эко-город Каркыра", в лице его представителя Константина Куценко, Аркадия Чернова, президента Ассоциации пространственного развития "Тринити - Города будущего".

Председателем Совета по экологическому строительству Кыргызстана является член президиума Совета по экологическому строительству России, директор "Planet 2030", Великобритания - Гай Имз.

В настоящее время в мире существуют Советы по строительству "зеленых зданий", объединенные в Международный совет по строительству "зеленых зданий" - World Green Building Council.

Всемирный совет по экологическому строительству - WorldGBC стимулирует внедрение устойчивого строительного сектора. Организация сотрудничает с предприятиями, правительствами различных стран для реализации целей Парижского соглашения и Глобальных целей ООН в области устойчивого развития. В его состав входят советы членов более чем в 75 странах мира, которые в совокупности насчитывают более 46 000 членов.

Таким образом Кыргызстан также присоединится ко всем глобальным зеленым инициативам в целях оказания стимулирования изменений на строительным рынке и внедрения лучших практик для достижения целей декарбонизации к 2030 году.

Заместитель председателя европейской региональной сети Всемирного совета по экологическому строительству - WorldGBC Ричард Тейхманн отметил, что необходимо стремиться к объединению совместных усилий всех членов ассоциации, теперь с созданием Совета по экологическому строительству Кыргызстана можно будет ускорить переход к зеленым технологиям в Центрально-азиатском регионе. Отметим, что организации из Казахстана и Узбекистана уже являются членами WorldGBC.

"Теперь совет экологического строительства Кыргызстана стал частью мирового движения по зеленому устойчивому строительству. Совместно с международными и местными партнерами мы будем оказывать содействие внедрению рациональных, энергоэффективных и экологически безопасных технологий и методов проектирования, строительства и эксплуатации зданий с целью повышения качества жизни и обеспечения здоровья населения", - сообщила Президент Юнисон Групп Нурзат Абдырасулова.

Кроме того, в ходе экологического форума "Con-Stan-T" прошли панельные дискуссии на темы:

"Мир зеленых зданий", "Развитие Экологического Строительства в Кыргызстане", "Устойчивый туризм: возможности и перспективы внедрения в Кыргызстане", "Зеленая энергетика: мировые тренды и возможности в Кыргызстане".

Спикерами выступили международные и местные эксперты: Пуран Десай, основатель OnePlanet.com, Эрих Бенишек, Blaue Lagune, ÖGNI, Дияз Байсеитов KazGBC, Темур Ахмедов, UzGBC, Алайбек Обозов, д.т.н., академик, КТУ им И. Раззакова, Бакыт Аскарбеков, эксперт проекта "ПЭРЭТО", Ильгиз Камбаров, исполнительный директор ОЮЛ "Зеленый Альянс Кыргызстана" и др.

Спикер мероприятия - Максат Амираев, начальник отдела ЖКХ Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ при Кабинете Министров КР подчеркнул, что со стороны государства также разрабатываются меры для развития экологического строительства. Реализуется Закон об энергетической эффективности зданий КР. Также был запущен единый государственный реестр энергетических сертификатов зданий и сертифицированных специалистов по энергетической сертификации зданий, периодическому контролю энергетической эффективности котлов, систем отопления и горячего водоснабжения. В соответствии с Законом КР все новые здания площадью от 150 кв.м при строительстве должны соответствовать минимальному классу энергоэффективности - B.

По итогам форума "Con-Stan-T" были озвучены предложения о сотрудничестве с европейским и другими Советами по экологическому строительству. Отечественные и международные эксперты в области зеленого строительства и зеленых технологий договорились о реализации совместных проектов и инициатив.

Экологический форум "Con-Stan-T" организован ОФ "Юнисон Групп" и ОсОО "Эко-город Каркыра" при поддержке действующих членов Всемирного Совета экологического строительства (World Green Building Council) и состоялся в рамках Международного фестиваля "Happy Yurta Fest"

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