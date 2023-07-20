В Балыкчы милиционерам вручили современные планшеты

В городе Балыкчы сотрудникам милиции вручили современные планшеты. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

"20 июля этот знаковый момент был отмечен торжественной церемонией, на которой мэр города Балыкчы Анарбек уулу Азаматов и председатель Балыкчинского городского кенеша Ж. Абдразаков в участии депутатов и ветеранов вручили новейшие гаджеты сотрудникам милиции.

Пилотный проект по обеспечению сотрудников территориальных уполномоченных милиции ОВД города Балыкчы планшетами для внедрения автоматизированной информационной системы административного паспорта был принят при поддержке мэрии и рассмотрен 13 марта 2023 года на сессии Балыкчинского городского кенеша, на приобретение планшетов и нагрудных видеокамер (боди-камер) было выделено 2 миллиона 30 тысяч сомов.

С помощью автоматизированной информационной системы осуществляется получение паспортов граждан, документов, регистрация по месту жительства, регистрация актов гражданского состояния, регистрация иностранных граждан и лиц без гражданства.

Новые планшеты не просто являются приятным новшеством для милиционеров, но, главным образом, способствуют оптимизации работы правоохранительных органов. Их функционал позволяет сотрудникам быстро получать доступ к необходимой информации, оперативно реагировать на происшествия и эффективно координировать свои действия.

Предоставление милиционерам современных планшетов - это инвестиция в развитие и улучшение безопасности города Балыкчы. Новые технологии позволят повысить оперативность и эффективность действий полиции, что в свою очередь способствует укреплению общественного порядка и безопасности жителей.

Также, вручение планшетов милиционерам является признанием их службы и вклада в общее благо города. Данная инициатива позволяет не только облегчить работу сотрудникам милиции, но и повысить их мотивацию и профессиональный уровень. Модернизация и обновление инструментов работы милиции является важной составляющей достижения высоких результатов в решении преступных случаев и поддержании общественного порядка.

В свою очередь, мэр Балыкчи Азамат Анабек уулу отметил, что в рамках проекта "Безопасный город" уже установлены и работают 84 камеры. Он также сообщил, что благодаря спонсорам были открыты четыре общественных профилактических центра, а в ближайшее время планируется открыть еще 10 таких центров.

"Мы уверены, что новейшие планшеты станут незаменимым инструментом в повседневной деятельности милиции Балыкчы. Этот этап в развитии правоохранительной системы города открывает новые перспективы в обеспечении безопасности и защите прав граждан. Мы благодарим мэра города Балыкчы, председателя городского кенеша, депутатов и всю команду, которая работала над этой инициативой, за предоставление новых возможностей сотрудникам милиции и за вклад в создание безопасной и процветающей среды для всех жителей" отметил начальник ОВД города Балыкчы полковник милиции Осмонбаев Бектур Казакович".