Как Кыргызстану не стать центральноазиатской Украиной

Недавний саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе (Литва) сенсационным не стал, зато в некотором смысле получился историческим. На этом первом совете формата Украина-НАТО стало известно, что претензии Киева на членство в альянсе, останутся неудовлетворенными. Вместе с тем, именно здесь была заложена основа для нового уровня глобальной военной конфронтации.

Изначально все внимание широкой общественности было приковано к одному из ключевых пунктов повестки саммита - возможному приглашению для Украины вступить в Североатлантический альянс. Тем более, что Киев в преддверии этой встречи недвусмысленно заявил о своих ожиданиях, а Зеленский даже пытался шантажировать лидеров стран НАТО, угрожая не явиться на совет, если Украине не поступит официального предложения о членстве в альянсе.

На саммит Зеленский все же полетел. Но желаемого не получил. В Вильнюсе его поставили на место, предложив "остыть" и быть более благодарным за поставки Западом оружия.

"Как мы видим, Украине двери в эту организацию [НАТО] лишь слегка приоткрыли. Но речи о членстве Киева быть не может, и саммит это четко показал. Все желания украинских властей о членстве в этом военном блоке остаются на уровне намерений, поскольку позиция ключевых игроков в НАТО - Германии и США - осталась неизменной. Все планы [по вступлению] перенесены на будущее, на период окончания военных действий на территории Украины", - говорит директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков.

Этого будущего, как считает эксперт, придется ждать долго. Особенно если учесть, что по-настоящему главным событием саммита стало принятие долгосрочной программы военной помощи Украине, выходящей далеко за рамки текущего конфликта.

Одобрив этот документ, Запад в очередной раз подчеркнул свою незаинтересованность в урегулировании кризиса, ведь очевидно, что сверхмилитаризация Украины провоцирует Россию на продолжение военных операций до тех пор, пока украинская государственность не будет полностью ликвидирована.

Впрочем, в историю вильнюсский саммит НАТО попадет не только из-за принятия программы бессрочных поставок оружия Украине. На своей сходке лидеры Североатлантического блока договорились считать Россию главной угрозой безопасности в регионе, тем самым заложив аналогичные временам "холодной войны" основы для военного сдерживания.

Так, альянс утвердил план обороны "против российской угрозы", значительно увеличивающий численность сухопутных войск. Почти 300 тысяч военных НАТО будут дислоцированы вдоль границы России и Беларуси. Для украинских властей, конечно, это повод для радости: да, в НАТО западные хозяева их не пустили, зато подтвердили приверженность идее уничтожения России.

Этот план, сопровождаемый развертыванием военно-морского, воздушного, кибернетического и космического потенциала, сигнализирует о существенной милитаризации Европы.Тем более, что все страны альянса юридически обязались увеличить свои расходы на оборону как минимум до 2% ВВП. Так что, если изначально Запад пытался развалить Россию только с помощью экономических санкций, то сейчас в ход, похоже, пойдут все средства.

Все это, в общем-то, вписывается в логику действий США и их партнеров против РФ. Если разобраться, то действуют они весьма последовательно.

Начнем с того, что конфликт на Украине - акция спланированная и спровоцированная западными партнерами. Это на натовском саммите признал генсек НАТО Йенс Столтенберг. По факту Североатлантический альянс начал готовить ВСУ к войне с Россией еще в 2014 году.

Дальше Украину постоянно накачивали оружием, усиливали влияние националистических радикальных групп, укрепляли армию. Ширмой для этих процессов стали Минские соглашения, которые, как опять же признавали в ЕС, Запад и не планировал выполнять.

После начала СВО, поставки оружия стали еще более интенсивными, а санкционные пакеты, призванные ослабить РФ, побили по количеству все рекорды. А теперь вот Россию признали главной угрозой НАТО. Что, в общем-то, и следовало ожидать.

В этом сценарии Украине отведена отнюдь не главная роль. Эту страну просто пустили в расход в рамках гибридной войны североатлантического альянса с РФ. Западники воспринимают ее как "пушечное мясо" и, естественно, не видят членом своего военного блока. Зачем связывать себя долгосрочными обязательствами со смертником?

"Запад прекрасно понимает, что Киев не может быть полноценным игроком в противостоянии с Россией. Он выполняет роль наемных солдат полностью при финансовом и техническом содержании из-за рубежа", - считает Шестаков.

Такой подход, кстати, ярко иллюстрирует то, как США в принципе относится к своим "партнерам": сначала выжимает все соки, а затем просто избавляется.

"В нашем регионе тоже есть такой пример - Афганистан. НАТО воевало там около 20 лет. И закончилось это провалом. Американцы были вынуждены покинуть территорию страны, а тех, кто поддерживал их, они просто оставили один на один с талибами. Так стоит ли Центральной Азии рассчитывать на НАТО?", - говорит Шестаков.

Как ни странно, но ни печальный пример Украины, ни даже позорное бегство США из Афганистана в 2021 году не отрезвило сторонников сближения Кыргызстана с Западом в политических кругах страны. Некоторые из них до сих пор вопреки здравому смыслу настаивают на выходе из интеграционных объединений с Россией (ОДКБ, ЕАЭС) и делают все для возвращения американцев.

Отсюда и разговоры о новом подписании соглашения о сотрудничестве, и зачем-то совместные военные учения, которые прошли в Таджикистане как раз в преддверии самого крупного за последние годы вооруженного конфликта между КР и РТ в Баткенской области. Наша страна до сих пор не оправилась после него.

Так вот Кыргызстану эти учения, называвшиеся, как бы иронично это не звучало, "Региональное сотрудничество", ничего хорошего не дали. Зато для Вашингтона они несомненно были полезными, так как позволили сделать шаг в сторону возвращения в центральноазиатский регион под предлогом "борьбы с терроризмом".

А пока сторонники "свободного мира" в политики лоббируют интересы своих боссов или кумиров (кто их там разберет), США и ЕС последовательно наращивают давление на Кыргызстан, стремясь заставить нашу страну порвать все связи с Россией. Действуют как старыми методами, через НПО и СМИ, стремясь раскачать общественно-политическую ситуацию в стране и поменять власть, так и новыми, отправляя с визитами различных европейских и американских чиновников, и угрожая ввести вторичные санкции.

Только, судя по всему, власти нашей страны стратегически очень правильно оценивают ситуацию и вовсе не намерены позволить американцам превратить себя в центральноазиатское подобие Украины. Поэтому сотрудничество Кыргызстана с Россией наращивается во всех направлениях, в том числе и в военном. Например, в этом году Россия и Кыргызстан заключили соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны. До сих пор защиту нашего неба ВКС России, дислоцированные на военной базе "Кант" под Бишкеком, поскольку у страны нет собственной боевой авиации, а подразделения ПВО не оснащены эффективными зенитно-ракетными системами.

Кроме того, на фоне угроз безопасности со стороны США и НАТО Россия намерена повысить боеготовность своих баз в Кыргызстане. И для нас это хорошая новость, ведь мы понимаем, что для западных партнеров - мы всего лишь пешка в их большой игре.