Директор Бишкекводоканала: Я сам пью воду из-под крана

Мы настолько привыкли к комфорту, к тому, что из крана всегда льется чистая, прозрачная и вкусная вода, что познаем её ценность лишь в периоды, как сейчас говорят, маловодья.

И не задумываемся о том, сколько усилий тратит коллектив водоканала, чтобы мы всегда имели этот источник жизни.

О буднях коллектива столичного водоканала и планах на будущее мы побеседовали с директором Бишкекводоканала Таалайбеком Орозовым.

Что бишкекчане должны знать об истории создания вашего предприятия?

- Городской водоканал был образован в 1929 году и поэтому в 2019 году мы отпраздновали свое 90-летие. У нас работает 1,5 тысячи человек и наша задача с того времени не изменилась - обеспечивать население чистой питьевой водой, и производить очистку и прием сточных вод.

С вашим приходом какие произошли изменения в Бишкекводоканале?

- Удалось решить так называемые внутренние проблемы и прежде всего - это повышение заработной платы. Было от 18 до 20 тысяч сомов и люди работают круглосуточно в тяжелом труде: работа с канализацией, в подвалах, внутри люков, которые могут быть заполнены водой и грязью. При этом, люди работают добросовестно. Как вы знаете удалось повысить тариф, а мы от него зависим напрямую. И благодаря этому зарплаты подняли примерно на 40 процентов.

На краткосрочную перспективу у нас намечено развитие и внедрение новых технологий. Все что возможно должно быть оцифровано, чтобы мы видели всю картинку в целом и могли своевременно реагировать, а также не сталкивались с непредвиденными ситуациями, как произошло, например, в этом году. Дело в том, что если сравнивать зимние и летние периоды, то летом потребление вырастает в 5 раз, работает все на 100 процентов. И произошедшая ситуация результат этого. То есть из-за того, что упал статический уровень воды мы оказались в кризисной ситуации.

Под землей подземное озеро и скважины выкачивают воду, но, если ее не доливать, уровень будет падать. А питание производится как раз за счет подающих притоков рек Ала-Арча и Аламедин. В этом году сложная ситуация связана с маловодностью рек. До конца мая поступлений из рек почти не было.

Сейчас, конечно, ситуация нормализовалась. Наша первая задача - чтобы у человека была вода, но есть также и другие факторы, влияющие на ситуацию с водой. Одни из причин - рост населения. Идет хаотическое строительство и постоянно всем нужна вода. Из-за нерационального использования водных ресурсов наши резервуары не справляются.

Люди должны понимать, что горводоканал не берет воду из реки. Вода попадает под землю – мы же ее поднимаем со 150 метров, хлорируем, чистим, обеззараживаем, обследуем, проводим лабораторное обследование, и только потом подаем нашим горожанам. Мы несем ответственность за качество воды. Как доказательство - я сам пью воду из-под крана.

Как вы решаете проблему с увеличением объема питьевой воды?

Прежде всего хотим ограничить зону действия водозабора "Орто-Алыш". То есть переподключить часть населения на другие водозаборы. В этой связи мы проводили работы на водозаборе "Кок-Жар". Хотели за 2 суток, но сделали быстрее. Это все благодаря тому, что работа была организована четко.

Также будет построен водовод протяженностью 1 километр от водозабора "Юго-Западный" до улицы Адышева, что позволит направить порядка 300 кубометров воды в жилмассив "Арча-Бешик", микрорайон "Джал" и район вдоль улицы Садырбаева. Проводим отрисовку, промывку и хлорирование. Часть населения от Садырбаева - Баха-Гагарина, до Тимура Фрунзе будет пить воду из другого водозабора. Может и жители Арча-Бешика тоже туда попадут. Таким образом границы подачи "Орто-Алыша" были ограничены.

Другой проект - бурение скважин на водозаборе "Баш-Карасуу": там работают 12 скважин. Через правительство выделяется участок и таким образом мы еще больше ограничим действие "Орто-Алыша". Надеемся, что благодаря всем этим мерам в следующем году эта проблема будет разрешена.

Параллельно работаем по прокладке новых труб и по замене задвижек на улице Жумабека. Если говорить про Бишкек, то надо говорить о том, что у нас высокий износ трубопроводов. Много старых районов. И это все наша предстоящая работа.

С какими международными организациями вы сотрудничаете?

- С Европейским банком реконструкции и развития у нас заканчивается 2-я фаза водоснабжения и водоотведения. Заканчиваем строительство коллектора. Это один из крупных проектов в Бишкеке и когда работа будет завершена, мы сможем разгрузить старые сети.

Параллельно ведем разговор о реконструкции очистных сооружений. Они построены еще в 60-е годы и с тех времен серьезно не ремонтировались. Поддерживается все за счет помощи водоканала, но нужны большие средства. А город растет, сточные воды увеличиваются плюс пригород. И эти стоки надо принимать и очищать, а для этого нужно проводить соответствующую работу.

Хотим также работать по водомерам, которые на сегодня имеют ничтожный процент охвата, всего лишь 2,5 процентов частного сектора. Если бы у всех были водомеры, то мы бы видели потери и сколько потребляется воды. На данный момент одна из наших задач перейти на водомеры.

Также время требует, что мы перешли на дифференцированный тариф. В конце концов, хочется, чтобы наши люди научились ценить воду. Поэтому планируем через школьное образование повлиять на детей, а через них и на родителей. Пришло время, чтобы люди перестали небрежно относится к воде - ушел на работу и шланг бросил, а у соседа нет воды. А когда будет счетчик, человек лишний раз подумает, может надо сделать резервуар или капельное орошение.

С какими сложностями сталкиваетесь? Много ли неплательщиков?

- Население старается платить, проблема, в основном, с оплатой по пригородам. У них есть свои сообщества СООПВ, которые собирают с населения и потом оплачивают нам. Накопилась большая сумма долга. Помимо этого, пришло время ставить задачу жилмассивам и новостройкам - развивать свои системы водоснабжения. А сейчас необходимо каждому айыл окмоту поставить задачу - надо свои системы, ставить водомеры, контролировать процесс очистки воды и т. д.

Расскажите о своих планах.

- Планов очень много: улучшить внутреннюю часть по водоснабжению и заменить старые трубопроводы. Необходимо улучшить деятельность водопроводов за счет применения современных приспособлений, что благотворно скажется на работе нашего предприятия. Тогда у наших сотрудников будут расти зарплаты и люди будут хотеть у нас работать, тогда утечки кадров не будет.

В планах расширять водозаборы. У нас сейчас 37 водозаборов и крупные мы хотим расширять. Либо в Сокулукском или Аламединском районе. Для этого нам надо выкупать земли для бурения скважин. Пока земли не застроили необходимо срочно выкупать участки. Это перспективно и дальновидно, так как город будет развиваться, а надо думать о будущем.