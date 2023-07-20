В МВД прокомментировали слова адвоката по поводу беззакония в милиции

В МВД КР прокомментировали выступление адвоката Алии Турумбековой по поводу фактов беззакония в милиции.

"По поводу заявления адвоката Алии Турумбековой, опубликованного в информагентстве "Вечерний Бишкек", сообщаем, руководство Министерства внутренних дел информировано обо всех событиях, происходящих в ведомстве, уголовные дела, получившие большой общественный резонанс, находятся на контроле.

Министр внутренних дел Улан Ниязбеков на постоянной основе требует очищать ряды органов внутренних дел от всякого рода предателей интересов службы, взяточников, нарушителей законности и прочих элементов, подрывающих авторитет милиции в глазах общества и наносящих непоправимый ущерб. Особое внимание уделяется выявлению таких фактов, как формальное отношение к рассмотрению жалоб и заявлений граждан, укрытие преступлений от учета, вымогательство взятки, грубость.

Усиливается работа по выявлению и привлечению к ответственности недобросовестных сотрудников, которые прикрываясь милицейской формой, вовлечены в коррупцию и более того, в уголовно- наказуемые преступления, в том числе и в наркокоррупцию.

Кроме того, укрепляется служебная дисциплина в подразделениях органов внутренних дел. Служба внутренних расследований МВД ведет профилактическую и воспитательную работу среди личного состава, одновременно проводит жесткую работу по выявлению нерадивых, нечистоплотных сотрудников. Это принципиальная позиция Министерства внутренних дел.

Мы всегда с уважением относимся к деятельности адвокатов, которые оказывают квалифицированную юридическую помощь гражданам. Однако, подобные не единичные высказывания адвоката Алии Турумбековой наталкивают на мысль, что это ее очередное заявление направлено на пиар собственной персоны. Форма выражения информации наталкивает читателя на мысль о том, что в органах внутренних дел, якобы кого-то выгораживают или как будто заинтересованы в том или ином исходе дела. Но это абсолютно не так. Задачей милиции является раскрытие преступлений, задержание подозреваемых, проведение всестороннего, полного и объективного расследования.

Относительно сообщения о следователе ГСУ (ГСУ уже как 4 года называется Следственной службой МВД), задержанного с поличным при получении взятки, информируем, что в апреле 2022 года на основании возбужденного уголовного дела сотрудниками ГКНБ проводились следственные мероприятия. В кабинете следователя обнаружены вещественные доказательства. В настоящее время дело уже находится на рассмотрении суда. Отстранение сотрудника от работы на время следствия - это прерогатива того правоохранительного органа, который проводит расследование.

Адвокат рассказывает также о задержании сотрудниками СБНОН молодого парня, который подозревается в перекидывании наркотического средства на территорию колонии, и сообщает, что следствие упустило из виду еще одного подозреваемого.

Информируем, что в апреле 2023 года на территории Чуйской области и в городе Бишкек были задержаны трое граждан у которых обнаружены наркотические средства, предназначавшиеся для переброса в исправительные учреждения. По результатам следствия материалы уголовных дел направлены в суд для рассмотрения, по существу.

При этом имеется уголовное дело, выделенное в отдельное производство, так как согласно показаниям, данным одним из обвиняемых, наркотические вещества приобретены у некоего лица, передвигающегося на автомобиле марки "Range Rover". Дано следственное поручение на установление подозреваемого лица, кроме этого направлены запросы для установления марки и государственного регистрационного номера автомашины "Range Rover".

Алия Турумбекова утверждает, что следственно-арестованный Кушубек Сабыров, несмотря на то, что ему была избрана мера пресечения в СИЗО-1, все это время находился в ИВС Иссык-Атинского РОВД, однако сведения адвоката не соответствуют действительности.

Гражданин Кушубек Сабыров является одним из трех обвиняемых, которые в начале апреля 2023 года на территории города Бишкек, путем угрозы физической расправы, завладели автомашиной "Range Rover", оставив водителя связанным в поле, недалеко от села Алга. В уголовном деле о "похищении человека", "разбое" и "оставлении в опасности" фигурирует и женщина. Данное преступление раскрыто по горячим следам. Сотрудники ГУВД Чуйской области и ОВД Иссык-Атинского района установили и задержали подозреваемых. Указываемую автомашину "Range Rover" обнаружили сотрудники милиции в городе Ош.

После задержания, обвиняемый Кушубек Сабыров содержался в СИЗО. Для проведения следственных мероприятий его вывозили из СИЗО, доставляли в ИВС. В последний раз Сабырова этапировали в ИВС 18 мая. По истечению десятидневного срока, рапортом, содержание в ИВС продлено, так как следственные действия не были завершены. После совершенного побега его задержали сотрудники оперативных служб МВД, в течение суток.

Службой внутренних расследований МВД КР проведено служебное расследование по факту допущения побега, следственно-арестованного из ИВС ОВД Иссык-Атинского района. По результатам служебной проверки, 17 ответственных сотрудников ОВД Иссык-Атинского района и ГУВД Чуйской области наказаны в дисциплинарном порядке. В том числе получили дисциплинарные взыскания руководители районной милиции. Два сотрудника ИВС уволены из органов внутренних дел. В отношении них, прокуратурой возбуждено уголовное дело, в том числе по статье "Халатность" и "Злоупотребление должностным положением".

Каждый факт правонарушения или недостойного поведения милиционеров должен получать жесткую оценку в коллективе, а общественность должна быть в обязательном порядке оперативно и объективно проинформирована о принятых мерах. Нет ни одного факта, который бы МВД скрыло от общественности. Сотрудники милиции сегодня все на виду, а общественные требования очень велики. Система фильтров в самом МВД сегодня выстроена так, что провиниться и остаться незамеченным невозможно", - говорится в сообщении МВД.