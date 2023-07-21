В Лейлеке за контрабанду лекарств задержан иностранец

Оперативники отдела уголовного розыска и отдел по противодействию экстремизму и незаконной миграции Лейлекского РОВД установили личность и задержали гражданина, незаконно перевозившего лекарственные средства. Об этом сообщает пресс-служба УВД Баткенской области.

51-летний гражданин Таджикистана Х.А. и 37-летняя Э.М., жительница Лейлекского района, для получения дохода, по предварительному сговору, не имея соответствующие документации, нелегально ввозили лекарства из Таджикистана в Кыргызстан.

Гражданин соседней страны, 51-летний Х.А. задержан в селе Жаны-Жер Лейлекского района, когда ночью загружал в машину Э.М. препараты.

Возбуждено уголовное дело по ст. 231 (Экономическая контрабанда) и ст. 378 (Незаконное пересечение государственной границы) УК КР, Х.А. помещен в изолятор временного содержания. Собранный материал направлен в ГКНБ.