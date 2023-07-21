ГНС с начала года выполнила план на 100 %

Налоговая служба за 6 месяцев 2023 года обеспечила сбор по основным видам налогов с темпом роста до 200–300 процентов. Об этом на заседании Кабинета Министров Кыргызской Республики заявил председатель Государственной налоговой службы Алтынбек Абдувапов, выступая с отчетом об итогах работы ведомства в 1 полугодии 2023 года.

По его словам, за 6 месяцев 2023 года собрано 84,5 млрд сомов налогов. Установленный план выполнен на 100%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года собрано больше на 10,8 млрд сомов или темп роста составил 114,7 %.

Предпринимаются соответствующие меры по увеличению ежемесячно собираемых сумм налогов. К примеру, если в январе 2021 года было собрано 6,5 млрд сомов налогов, а в октябре 2022 года 13,5 млрд сомов, то в мае 2023 года сумма собранного налога составила 16 млрд сомов.

Проводится работа по доведению сбора налогов до 18 млрд сомов уже в октябре этого года. А в 2024 году планируется увеличить сумму собираемых ежемесячно налогов до 20 млрд сомов.

По словам А.Абдувапова, ведомство достигло значительного увеличения сбора налогов благодаря улучшению налогового администрирования, анализу отраслей экономики, выводу бизнеса из тени и цифровизации налоговых процедур. Также была проведена работа по совершенствованию налоговых процедур, оптимизации контроля и повышению эффективности взаимодействия с налогоплательщиками.

Систематический анализ и мониторинг различных отраслей экономики позволил выявить факторы риска невыплаты налогов со стороны предпринимателей и вывести бизнес из тени. Отметим, что положительная работа в этой области была проведена с помощью правоохранительных органов, в том числе ГКНБ.

"Внедрение цифровых решений, таких как контрольно-кассовые аппараты, электронные товарно-транспортные накладные, электронные счета-фактуры сыграло важную роль в улучшении сбора налогов", - отметил глава ГНС.