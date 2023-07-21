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Мужчина притворился бизнесменом и дважды обманул гражданскую жену

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- Ольга Новгородцева
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В ноябре 2019 года бишкекчанка Р. решила продать квартиру. Квартира дорогая, стоимостью 200 000 долларов, в престижном районе. Пока продавала, познакомилась с неким А. Мужчина сразу смекнул, что знакомство это ему весьма выгодно. Р. одинока, хозяйка элитной недвижимости и вообще, судя по всему, не бедствует, неплохо было бы познакомиться с ней поближе.

Р. и А. несколько раз встретились, обсуждая варианты сделки. В процессе обсуждения вроде бы понравились друг другу (по крайней мере женщине новый знакомый понравился). А дальше А. предложил сойтись и жить вместе гражданским браком. Он был женат, но, по его словам, семья живет в Европе, все связи между ним и женой давно утрачены, и он как раз собирается разводиться.

В конце года А. и Р. совершили обряд нике и съехались.

Сожитель рассказывал гражданской жене, что он – успешный предприниматель. Зарабатывает пригоном из Европы автомобилей и выгодной продажей их здесь, в Кыргызстане. Кроме того, его фирма занимается отправкой людей на работу в европейские страны. Женщина верила. И с легким сердцем отпустила его через два дня после мусульманского бракосочетания в Польшу (дальше он вроде бы отправился в Грузию). Поехал по делам своего бизнеса.

Добравшись до Грузии, А. позвонил жене и заявил, что для покупки дорогой машины ему не хватает 50 000 долларов. Попросил срочно выслать ему деньги. А если их нет – заложить квартиру, ту самую, которую она пока так и не продала. Как только он вернется в Бишкек – сразу же, дескать, рассчитается.

Р. так и поступила… Надо ли говорить, что, вернувшись, никаких денег гражданский муж ей не отдал, а поскольку сроки поджимали, женщине пришлось раздобыть 50 000 долларов и рассчитаться с банком.

Прошло немного времени, и А. снова понадобились деньги – на расширение бизнеса. Он объяснил Р., что рад был бы сам взять кредит, но с некоторых пор в черном списке банков Кыргызстана. Поэтому вся надежда – только на любимую жену. Р., чтобы подстраховаться, предложила ему в таком случае стать поручителем по кредиту, на что он, не раздумывая, согласился. Представил в банке поддельную справку о том, что он является заместителем директора крупного ОсОО с зарплатой 85 000 сомов.

Банк выдал им кредит в сумме 46 000 долларов. Первые два-три месяца А. для отвода глаз сам вносил проценты. Потом пропал – исчез из поля зрения и гражданской супруги, и сотрудников банка.

Через пять месяцев банк уведомил Р. о необходимости срочно погасить кредит. В противном случае ее квартира будет продана по скупочной цене. Женщина попыталась где-то найти или деньги, или сожителя, но не получилось. Квартира ушла за гораздо меньшую сумму, чем та, на которую она рассчитывала…

Самое интересное: в суде, где рассматривалось уголовное дело о мошенничестве, фигурантом которого был А., в качестве дополнительного свидетеля выступила его законная жена. Рассказала суду, что в то время она тяжело болела, поэтому, когда муж попросил ее разрешения взять вторую жену, она не была против. Ее супруг – действительно успешный бизнесмен, а Р. на момент их знакомства была вся в долгах как в шелках, и нигде не работала. А., по словам законной жены, выплачивал все кредиты Р. И ей, законной жене, непонятно, почему Р. на него наговаривает.

Первомайский районный суд, тем не менее, в нынешнем июле признал А. виновным по всем пунктам предъявленного обвинения. И приговорил к шести годам лишения свободы, заменив их тремя годами пробационного надзора.


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URL: https://www.vb.kg/431245
Теги:
мошенничество, суд, Бишкек
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