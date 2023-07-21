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Ташиев чиновникам: подумайте перед тем, как приступить к должности

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По части экономической безопасности и борьбы с коррупцией в Едином реестре преступлений и проступков ГКНБ за I полугодие зарегистрировал 831 материал. Об этом 20 июля 2023 года сказал заместитель председателя кабинета министров Камчыбек Ташиев на заседании кабмина по итогам I полугодия 2023 года, передает Tazabek.

По его информации, за 6 месяцев текущего года в бюджет от экономических преступлений поступило более 6 млрд сомов.

"Сравнительно, в 2020 году за 10 месяцев в бюджет поступало 120 млн сомов, а в текущем году за полгода 6 млрд сомов поступило. Это большой показатель", - прокомментировал глава ГКНБ.

Также он коснулся принятого закона о легализации активов и добавил, что работа в этом направлении будет усилена. Будут приняты жесткие меры в отношении коррупционных действий чиновников, сказал он.

В связи с этим Ташиев обратился к присутствующим в зале представителям кабмина и сказал, что они ответственные лица.

"Вы меня сейчас слушаете и хочу сказать, что будучи государственным служащим, если будете связаны с коррупционными делами, то будете строго наказаны. Нет таких понятий как "связи", "землячество", "родственные отношения", "друг". Каждый, кто будет связан с коррупцией, будет привлечен к ответственности на основе поручения президента. Поэтому подумайте перед тем, как приступить к должности. Не нужно работать, если вы преследуете такие цели как взяточничество и обогащение. Идите и спокойно занимайтесь бизнесом, займитесь семьей. Не нужно зря мучить себя и своих родных, близких. Если вы думаете, что спокойно уйдете с должности и сможете избежать наказаний, то мы догоним и накажем", - сказал он.

Камчыбек Ташиев привел в пример экс-министра природных ресурсов Динару Кутманову. "Ранее был создан фонд по части природных ресурсов, куда ежегодно выделялось по 4 млн долларов из "Кумтора". Но от этого никакого эффекта не было. Она привлекла своего сына, сестер и родственников", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/431246
Теги:
Камчыбек Ташиев, коррупция, Кыргызстан
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