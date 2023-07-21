На 23 улицах Свердловского района будут проведены работы по грейдированию

В этом году в Свердловском районе Бишкека будут проведены работы по грейдированию 23 улиц, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В жилом массиве "Учкун" работники МП "Бишкекафсальтсервис" проводят работы по выравниванию автогрейдером дорожной полосы по улице Ж.Огонбаева и Мин-Булак.

Отметим, что в июне текущего года за счёт средств городского бюджета был приобретён автогрейдер марки XCMG GR 165 для более качественного содержания муниципальных дорог. Автогрейдер будет использоваться в строительстве грунтовых дорог.

Грейдер - это современная спецтехника, которая позволяет повысить эффективность и производительность работ по планированию площадей, разравниванию грунта и очистке дорожного покрытия.

Данная техника особо актуальна в весенне-летний период для проведения ремонта дорог и тротуаров.