ГУОБДД просит водителей на выходные рано утром выезжать с Иссык-Куля

В ГУОБДД просят водителей планировать выезд из Иссык-Кульской области в Бишкек заранее, чтобы не создавать искусственные заторы.

"В конце выходных многие граждане возвращаются из Иссык-Кульской области в Бишкек. Из-за большого потока, вероятно возникновение пробок, как на минувшей неделе. ГУОБДД анализируя состояние движения на автодороге Бишкек - Чолпон-Ата, рекомендует соблюдать несколько правил:

- Старайтесь не задерживаться и выезжать рано утром, из-за большого потока выезжающих в город машин, вы можете попасть в пробку;

- Примите во внимание, что есть всего одна дорога к озеру Иссык-Куль. Учтите, что на трассе Чырпкыты и Балыкчи ведутся ремонтные работы, эти дороги узкие в одном направлении, поэтому не превышайте скоростной режим, не выезжайте на встречную полосу, не создавайте помехи другим транспортным средствам;

- В связи с тем, что на при въезде в город Балыкчи находится оживленная торговая зона, для совершения покупок, необходимо останавливать автомобиль, не мешая окружающим и не создавая искусственных заторов.

В эти дни сотрудники ГУОБДД переходят на усиленное несение службы, с установлением дополнительных постов по трассе Бишкек-Иссык-Куль. Также будут приняты строгие меры в отношении водителей, превышающих скорость, управляющих транспортным средством в нетрезвом виде, и выезжающих на встречную полосу движения".