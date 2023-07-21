Четыре компании из Кыргызстана попали в санкционный список США

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) 20 июля обнародовало новый санкционный список, куда вошли четыре компании из Кыргызстана. По данным американцев, они в обход ранее установленных ограничений поставляют оборудование и комплектующие для нужд российской промышленности, передает Фергана.

Как отмечают в OFAC, российские организации часто применяют тактику использования сторонних посредников и перевалочных пунктов за пределами страны для импорта иностранной электроники и техники, запрещенной для ввоза в РФ. В обходе санкций, по данным американского ведомства, участвуют следующие кыргызстанские компании:

ООО "РМ Дизайн и Девелопмент", создано в марте 2022 года. Активно поставляет в Россию полупроводниковые приборы, электронные интегральные схемы и конденсаторы для оборонных предприятий;

ООО "Прогресс Лидер", создано в марте 2022 года. Генеральным директором и владелицей предприятия является гражданка РФ Татьяна Иванова, также управляющая российской компанией Siaisi (CIC), которая производит компьютеры, электронное и оптическое оборудование и получает через партнера в Кыргызстане необходимые комплектующие;

ЗАО "ГТМЭ Технологии", создано в июне 2022 года. Компания осуществила десятки торговых операций по ввозу в Россию высокоприоритетных товаров, включая танталовые конденсаторы и электронные интегральные схемы;

ООО "Карголайн", основано в марте 2022 года. Поставило в РФ авиатехнику иностранного производства на миллионы долларов, в том числе напрямую компаниям, на которые распространяется экспортный контроль США.

Помимо кыргызстанских юрлиц в санкционный список включены десятки компаний из России, работающие на военно-промышленный комплекс страны, а также предприятия, базирующиеся в ОАЭ и Сербии. Кроме того, в перечне есть банки, научно-исследовательские институты, инвестиционные фонды.

В OFAC напомнили, что цели санкций - ограничить доступ России к продуктам, поддерживающим ее военный потенциал; сократить доходы страны от металлургического и горнодобывающего сектора; подорвать энергетику; затруднить доступ РФ к международной финансовой системе; лишить Россию технологий, производимых за рубежом.

Американские чиновники уточнили, что работают над выявлением путей обхода установленных ранее ограничений и пресекают их. Сотрудничая с партнерами, Минфин будет использовать все доступные инструменты, включая санкции, чтобы не допустить приобретения Россией секретных технологий, необходимых ей для продолжения боевых действий в Украине, резюмировали в OFAC.

На фоне информации из Минфина США МИД Украины вызвал посла Кыргызстана в Киеве Идриса Кадыркулова для разъяснений относительно использования компаний из центральноазиатской республики для обхода антироссийских санкций.

В Киеве подчеркнули, что реэкспорт с территории Кыргызстана в РФ товаров, которые могут использоваться для оснащения военной техники, будет расцениваться как недружественные действия по отношению к Украине.

Сообщения о том, что администрация США готовит экономические меры против Кыргызстана за помощь России в обходе санкций, появились 19 июля. В ответ на это власти республики пообещали не допустить поставок в РФ товаров, на которые Запад наложил ограничения.