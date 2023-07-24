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Охотился на волка, а убил козу

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- Ольга Новгородцева
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Панфиловский районный суд рассмотрел уголовное дело о преступлении против экологии.

Работники местного охотничьего хозяйства в мае, объезжая территорию, заметили всадника с привязанным к седлу мешком. Увидев машину военного образца, всадник бросил мешок, а сам ускакал в сторону гор. В мешке оказалась туша дикого горного козерога (точнее – козы). Никаких огнестрельных ранений на ней не было, но на шее оказалась удавка. Животное добыто браконьерским способом.

Браконьером оказался ранее судимый П.Д. – наёмный подсобный рабочий того же охотничьего хозяйства.

Из показаний обвиняемого:

- В начале мая я ездил на егерский кордон, чтобы сделать кое-что по хозяйству: намечалась проверка со стороны начальства. До этого дома смастерил удавку из тонкого металлического троса, чтобы поставить в ущелье Чар, где водятся волки. Замаскировал удавку и уехал. Через пару дней поехал проверить и увидел, что в удавку попалась горная коза. К моему приезду она была уже мертва. Положил ее в мешок, привязал к лошади. Когда увидел военную машину, испугался и скинул мешок.

Суд признал П.Д виновным в незаконной охоте, повлекшей значительный ущерб (убитая коза оценивается в 100 000 сомов). Материальный ущерб П.Д. возместил в полном объеме, потому и приговор оказался достаточно мягким: штраф в размере 25 000 сомов и лишение права заниматься определенной деятельностью на один год.


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URL: https://www.vb.kg/431257
Теги:
охота, Панфиловский район, суд, браконьерство
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