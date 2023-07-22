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В Бишкеке открыта шахматная аллея

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В Бишкеке на пересечении улицы Токтогула и бульвара Эркиндик торжественно открыли шахматную аллею от компании "Шоро". Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Приняли участие представители Кыргызского шахматного союза, федерации по тогуз коргоол КР и жители.

Красную ленточку перерезали глава Первомайского района Максатбек Сазыкулов и генеральный директор ЗАО "Шоро" Кайрат Эгембердиев, вместе с этим вручено благодарственное письмо акимиата.

Помимо этого, наградили юных победителей шахматного турнира и тогуз коргоол, который был приурочен к Международному дню шахмат и открытию аллеи.

Мероприятие сопровождалось мелодиями симфонического оркестра, организованы различные викторины, конкурсы, интерактив, игры на шахматную тематику, также был вкусный фуршет.

Отметим, что на такой шахматной площадке смогут проводить время любители настольных игр, также в будущем планируются проводить турниры и мастер-классы по игре в шахматы и тогуз коргоол среди взрослых, школьников и дошкольников".


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URL: https://www.vb.kg/431258
Теги:
шахматы, Бишкек
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