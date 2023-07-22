В центре Чикаго открылась выставка Кыргызстана

В центре Чикаго прошла официальная церемония открытия первой культурно-торговой выставки Кыргызстана, в которой представлена исключительно продукция "Made in Kyrgyzstan". Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По инициативе Генерального консульства КР в Чикаго и итогам проведенной успешной совместной работы с 5-ю компаниями, основанными соотечественниками в Чикаго, Кыргызстан, среди более чем 80 дипломатических представительств иностранных государств в г. Чикаго, стал одним из 4-х победителей конкурса "Культурные выставки".

В рамках данного проекта на бесплатной основе выделено помещение для культурно-торговой выставки Кыргызстана сроком на 4 месяца в самом популярном туристическом месте Чикаго.

В рамках официального открытия выставки Кыргызстана её гостям был показан перформанс, в ходе которого талантливыми соотечественниками представлены национальные и современные танцы, фольклорная музыка, сказание эпоса "Манас", а также дефиле национальных костюмов.

Особенное внимание гостей привлекла кыргызская юрта, изготовленная и привезенная с Кыргызстана, а также VR-очки посредством которых посетители смогли погрузиться в виртуальное путешествие и ознакомиться с красотами уникальной природы Кыргызстана.

В ходе приветственной речи Генерального консула КР в Чикаго Болотбека Борбиева, было отмечено, что на протяжении 4 месяцев запланированы к проведению ряд таких культурных мероприятий, как вечера кыргызской национальной музыки и танцев, дефиле кыргызских национальных костюмов, выставки картин и многое другое.

С учетом туристического потока в Чикаго, данный проект позволит увеличить экспорт кыргызской продукции в США, повысить узнаваемость Кыргызстана, его туристического потенциала и культуры.

Культурно-торговая выставка Кыргызстана открыта ежедневно с 11.00 до 19.00 ч. и расположена по адресу: The Wrigley Building 400 N Michigan Ave, Chicago, IL 60611, US.

Контактный телефон: +1 312 898 4581.

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