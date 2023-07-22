"С начала текущего года НАИ рассмотрены 10 жалоб"

Национальное агентство по инвестициям пригласило на одну площадку представителей дипломатических миссий и посольств зарубежных стран, аккредитованных в Кыргызской Республике. Об этом сообщает пресс-служба НАИ

"Мероприятие организовано при содействии Проекта IFC, входящего в группу Всемирного Банка, по содействию и росту инвестиций в Кыргызскую Республику, финансируемая Правительством Швейцарии.

В ходе встречи дипломатам была представлена подробная информация о создании благоприятных условий для ведения инвестиционной деятельности в Кыргызской Республике, а также эффективные методы защиты инвесторов, которые способствуют улучшению инвестиционного климата страны и созданию стимулов для иностранных предпринимателей.

Заместитель директора Национального агентства Баясов Н.М. рассказал о мерах, предпринимаемых государством для привлечения иностранных инвестиций, в том числе о фискальных реформах, возможностях получения инвестиционной визы и приоритетных областях экономики.

Также участникам мероприятия были представлены механизмы реагирования и разрешения вопросов или жалоб со стороны инвесторов, которые успешно работают в Кыргызской Республике.

"С начала текущего года Национальным агентством было обработано 17 жалоб, из которых 10 были рассмотрены, что позволило сохранить инвестиции на сумму более 80 млн. долларов США и 300 рабочих мест на первоначальной стадии", - отметил Н. Баясов.

В свою очередь, в ходе дискуссии представители дипломатических миссий высоко оценили усилия Национального агентства по привлечению и сохранению инвестиций и высказали свои предложения по дальнейшему сотрудничеству и привлечению инвестиций из своих стран".