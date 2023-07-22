Директор столичного ЦСМ №6 рассказала об успехах и буднях медучреждения

Героиня нашего материала - отличник здравоохранения, врач высшей категории и директор Центра семейной медицины № 6 города Бишкек Тенизбаева Асель Тенизбаевна, которая рассказала нашему изданию vb.kg об успехах и новшествах медучреждения, а также какими услугами могут воспользоваться их пациенты. Об этом и другом читайте в нашем материале.

Асель Тенизбаевна, расскажите пожалуйста о том, как вы стали руководить одним из крупнейших ЦСМ столицы?

После ординатуры стала врачом педиатром, далее переспециализировалась на детского гинеколога. В ЦСМ начинала как врач, через два года стала руководителем групп семейных врачей. А через три года стала заведующей консультативного отделения на этой должности, где проработала 15 лет. Далее обучалась в Южной Кореи по повышении квалификации по управлению и репродуктологии. После обучения меня назначили замдиректора ЦСМ № 10. Далее была назначена директором ЦСМ №19. В 2018 году произошла реорганизация и я возглавила объединенный центр семейной медицины, куда вошли 4 ЦСМ это №15, 18, 19 и 6. С тех пор являюсь координатором здравоохранения Октябрьского района. В прошлом году у нас произошла децентрализация и два ЦСМ (№6, 18) объединили, и сейчас мы работаем как Центр семейной медицины №6. Так как наш район является густонаселенным, мы обслуживаем около 100 тысяч граждан, из которых приписанных граждан у нас 92 тысячи. Мы работаем по семейному принципу, то есть разделены по участкам. Работа у нас тяжелая, интересная и требует особой любви и самоотверженности. Во время пандемии в нашем районе было открыто 4 дневных стационаров. Я работала вместе с другими врачами, принимала всех пациентов пока сама не заболела ковидом. Низкий поклон нашим докторам!

Какие медуслуги предоставляет ваше учреждение?

Наша команда оказывает широкую первичную медико-санитарную помощь, которая является основой медпомощи. Наша задача обеспечить доступность и качество медицинской помощи для всех категорий населения. Мы работаем по Программе государственных гарантий, которая направлена на получение нашим приписанным застрахованным гражданам бесплатных медицинских услуг.

Чтобы быть руководителем необходимо быть всесторонне развитым и иметь навыки менеджера. С большим энтузиазмом и интересом стараюсь справляться с поставленными задачами. Я очень люблю свою работу. Реагирую на все обращения пациентов, какие есть недочеты, как их можно разрешить. Мы успешно прошли аккредитацию, думаю это заслуга каждого члена нашей команды. Также мы были признаны столичной мэрией лучшим коллективом 2023 года и получили призовое место в муниципальном конкурсе. Мэрия г. Бишкек вручила нам сертификат на сумму 150 тысяч сомов. Мы тесно работаем с Министерством здравоохранением, ФОМС, райгосадминистрацией, инвесторами и др. В прошлом году нам выделили новый автомобиль чтобы мы могли ездить к пациентам, которые не могут самостоятельно обследоваться, берем у них анализы, обслуживаем вызовы на дому.

Провели в поликлинике частичный ремонт, закупили необходимое оборудование благодаря ФОМС и МЗКР.. В дневном стационаре сделали ремонт. Сейчас готовимся к модернизации, мы хотим полностью обновить регистратуру. Тесно работаем с нашим населением. Граждане пишут свои рекомендации и предложения. Наша команда проводит разбор полетов, как можно улучшить те или иные недостатки, недочеты.

В прошлом году пациенты говорили, что на первом этаже холодно, мы сделали перегородку и стало намного теплее.

Расскажите, как проходит процесс цифровизации?

Сейчас хорошо работает электронная очередь, переводятся в электронный формат: рецепты, больничные листы, свидетельства о смерти и амбулаторные карты. Также цифровизирована лабораторная служба, что дает возможность лаборантам сразу отправлять анализы врачам. Всех врачей обучили компьютерной грамотности вручили им сертификаты.

У нас большой коллектив, который состоит из 500 специалистов из пяти групп семейных врачей. В каждой группе около 9 врачей и 10 семейных медсестер, также функционируют консультативное, диагностическое, внебюджетное, административно-управленское, медико-информационное отделения и техперсонал.

В зале висит перечень услуг, которые оказываются бесплатно и за какие услуги взымаются оплата. Хочу отметить, что приписанным гражданам многие услуги оказываются бесплатно.

Буквально на днях мы приобрели современный видеокольпоскоп для женщин. Он необходим для того чтобы на ранних стадиях выявить онкологические заболевания.

У нас большое физиотделение, приобрели ампульпус, УВЧ аппарат. С помощью УФО (ультрафиолетовое облучение) проводим парафинотерапию, с советских времен успешно функционирует кабинет ЛФК, также работает кабинет иглорефлексотерапии

В следующем году вы будете отмечать 35-юбилей ЦСМ? Готовитесь ли вы?

Да мы будем отмечать 35-летний юбилей и мы хотим провести обновления во всех сферах - это не только инфраструктура, но и качество обслуживания, цифровизация .

На медиков возложена большая ответственность за здоровье и жизнь человека. Я благодарна каждому сотруднику, который несмотря на все сложности, любит свою работу.