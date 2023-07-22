В Бишкеке на дорожный знак прикрепили рекламную конструкцию

В Бишкеке на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Чокморова на стойку дорожного знака самовольно прикрепили рекламную конструкцию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Неравнодушные жители отправили в Call-центр мэрии города Бишкек обращение об этом инциденте. Бригада поехала на место и срезала прикреплённые рекламные щиты.

Так, на дорожный знак 1.22 "Пешеходный переход" закрепили тросом два рекламных щита.

Дорогие горожане! Если так случилось, что Вы стали свидетелем порчи муниципального имущества, то просим обратиться в Call-центр города Бишкек на короткий номер 1840, 1850 или на WhatsApp номер муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" 0755419841.