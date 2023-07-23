Врач рассказал, как не простыть в жару от кондиционера

В жару многие используют кондиционеры, открывают окна в квартире и офисе настежь. Однако резкая смена температуры и сквозняк могут стать причиной простуды. Как пережить жару с максимальным комфортом и не заболеть, рассказал в интервью vb.kg терапевт-кардиолог медицинского центра "ЮРФА" Евгений Амелин.

-Как правильно пользоваться кондиционером, чтобы не простудиться? Какую температуру устанавливать?

Прежде всего, необходимо грамотно настроить кондиционер - поток воздуха должен идти не на человека, а немного вверх, температуру стоит установить в пределах 22-25 градусов.

- Как долго можно находиться в помещении с кондиционером?

Помещение, в котором работает кондиционер, нужно регулярно проветривать - каждые 3-4 часа, на время проветривания его отключают.

Здоровым людям при соблюдении условий, о которых я говорил, кондиционер не страшен, ослабленным и пациентам с хроническими заболеваниями есть смысл себя поберечь. А главное – не допускать резких перепадов температуры. Не стоит садиться под кондиционер сразу же, как зашли с жары в помещение. Сам кондиционер не опасен, опасен резкий перепад температуры и переохлаждение, на фоне которого легко заболеть ОРЗ. Оптимальный перепад температур между уличной температурой и в помещении должен составлять не более 10 градусов.

- Можно ли оставлять включенный кондиционер на ночь?

Можно, если поставить температуру 24-25 градусов и включить ночной режим (если он есть у модели), и, разумеется, не направлять поток воздуха на спящего человека.

- Есть ли статистика заболеваний из-за кондиционеров в Кыргызстане?

Простуда от кондиционеров - это не миф, а реальный факт. Очень многие люди чувствительны к ним. Резкий перепад температур ослабляет защитные свойства организма. В стране, конечно, ведется и статистика по заболеваемости ОРВИ и ОРЗ, однако точно сказать, какой процент из них вызван переохлаждением от кондиционера, трудно. Сам кондиционер, кстати, тоже может стать источником инфекции, если регулярно не проводить его чистку и техобслуживание. Поэтому кондиционеры нужно использовать с осторожностью.