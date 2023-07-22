По факту коррупции в ОФ "Фонд развития природы" задержаны новые фигуранты

ГКНБ продолжает расследование уголовного дела по фактам коррупции в отношении должностных лиц Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики и работников ОФ "Фонд развития природы". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Следует напомнить, что в период с 2021 года по настоящее время на реализацию проектов по защите природы и экологии ежегодно выделяется 3 млн.700 тыс. долларов США за счет средств ЗАО "Кумтор Голд Компани" (325 млн сомов). Общая сумма финансирования за 3 года составила 969 млн 568 тыс. сомов. Из указанных денег 789 млн. 568 тыс. сомов Фондом выданы физическим и юридическим лицам в рамках 110 проектов по защите и охране природы.

В ходе следствия в деятельности Фонда выявлены факты нецелевого использования выделяемых средств. В частности, между Фондом, Минприроды и ИП "Ходжаев" по предварительному сговору без проведения тендера заключен прямой договор поставки специальной одежды в количестве 1000 комплектов на общую сумму 34 млн. сомов. Незаконное заключение договора лоббировалось экс-министром "К.Д.А.", а ИП "Ходжаев" является близким другом сына экс-министра.

Согласно заключению экспертизы Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики, стоимость спецодежды не превышает на рынках страны 11 млн сомов, разница в размере 23 млн. сомов была присвоена семьей "К.Д.А".

Установлено, что 3 заседания экспертной комиссии проходили под давлением и лоббированием интересов аффилированных организаций со стороны К.Д.А. По указанию экс-министра четвертое заседание проведено формально, без фактического участия членов комиссии, что подтверждено свидетельскими показаниями должностных лиц Минприроды.

Из 110 профинансированных проектов на текущем этапе проверены 22 проекта, большинство из которых не соответствует назначению и финансирование осуществлено по имеющимся заранее договоренностям т.е. одобрены и профинансированы без проведения экологической и иных экспертиз, определения целесообразности и актуальности. Отдельные проекты являлись предлогом для прямого вывода бюджетных средств.

Кроме того, получены прямые показания о непосредственном вмешательстве в работу Минприроды и Фонда "К.К." - сына экс-министра "К.Д.А", и получения им т.н. "откатов" в размере 10% от суммы финансирования проектов. Согласно показаниям директора Фонда "К.К." получены откаты от 5 субъектов предпринимательства на сумму свыше 17 млн. сомов.

Также, согласно признательным показаниям "А.Г.А" - сестра экс-министра, "К.К." получил 7 млн 560 тысяч сомов по проекту ОФ "Жашыл Мурас", который был лишь поводом для вывода денежных средств.

"А.Г.А." была задержана и отпущена под домашний арест в связи с признанием вины и возмещением нанесенного ущерба.

Другим фактом является перечисление 23 млн сомов на счет ОФ "Э.К." для строительства мини-ГЭС на территории Чуйской области. Директором ОФ "Э.К." является подставным лицом и фактически работает домработником у экс-министра. Установлено, что из выделенных 23 млн сомов, 15 млн сомов присвоены семьей "К.Д.".

С момента возбуждения уголовного дела задержаны и привлечены в качестве обвиняемых следующие лица:

1. экс-первый заместитель Минприроды – председатель экспертной комиссии "С.К.Р.", водворен в СИЗО ГКНБ;

2. экс-заместитель Минприроды "И.Б.М.", водворен в СИЗО ГКНБ;

3. директор Чуйского регионального управления Минприроды – член экспертной комиссии "К.Т.К.", водворён в СИЗО ГКНБ;

4. директор ОФ "Фонд развития природы" "К.Ж.Т.", водворен в СИЗО ГКНБ;

5. специалист по мониторингу экологических проектов Фонда "О. у Э.", отпущен под домашний арест;

6. близкий родственник "К.Д.А." – "А.Г.А.";

7. Индивидуальный предприниматель "Х.Ш.Т." – близкая связь семьи "К.Д.А", водворен в СИЗО ГКНБ;

8. директор ОФ "Э.К." "М.А.М." – фактически домработник "К.Д.А", водворен в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время ГКНБ КР проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других фактов и причастных лиц к вышеуказанным фактам.

В ближайшее время планируется проведение следственных мероприятий с участием К.Д.А".