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Почему в странах Центральной Азии падает урожайность

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- Светлана Лаптева
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За последние 30 лет урожайность в странах Центральной Азии упала почти на треть, сообщил портал "Мой город".

По подсчетам издания, за это время от 60% до 80% полей стран региона подверглись эрозии. На это повлияли следующие факторы, как последствия изменения климата, неэффективное управление землями, нерациональное использование воды и другие причины.

Такие проблемы приводят к падению эффективности агропромышленности от 10% до 38% ВВП стран Центральной Азии.

Для борьбы с засоленностью и засушливостью земель Глобальный экологический фонд (ГЭФ) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) запустили проект в центральноазиатских странах и в Турции - ИСЦАУЗР-2.

В Узбекистане инициатива охватывает засушливые регионы страны. В частности, в них внедряют посадки саженцев по программе "Миллион фруктовых деревьев", а также обучают фермеров ресурсосберегающим технологиям.

Ранее "Курсив" писал, что в Казахстане предложили возродить проект по повороту рек Сибири в центральноазиатский регион.

Источник: Курсив


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URL: https://www.vb.kg/431284
Теги:
вода, Центральная Азия
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