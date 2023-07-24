Из-за сильных ливней в Афганистане погибли 31 человек и 74 пострадали

По меньшей мере 31 человек погиб, еще 74 пострадали в результате наводнений в Афганистане, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на пресс-секретаря государственного министерства по ликвидации последствий стихийных бедствий в правительстве талибов* Шафиуллу Рахими.

"По меньшей мере 31 человек погиб, 74 получили ранения и еще 41 пропал без вести в результате наводнений за последние 72 часа", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на Рахими.

Пресс-секретарь государственного министерства по ликвидации последствий стихийных бедствий добавил, что погибло 250 голов скота.

Источник: РИА новости