Водный кризис в КР: настало время пересмотреть политику распределения воды

На днях министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев выступил с инициативой введения режима чрезвычайной ситуации в энергосекторе с 1 августа текущего года по 31 декабря 2026 года. Чиновник считает, что это поможет нашей стране преодолеть острый дефицит электроэнергии, вызванный недостатком воды в Токтогульском водохранилище.

Проблема энергодефицита для Кыргызстана с его колоссальным гидропотенциалом парадоксальна. Однако факт остается фактом: при всех своих возможностях республика генерирует основной объем электроэнергии – около 90% - на Токтогульской ГЭС.

Поэтому, то, сколько электричества получит наша страна, напрямую зависит от того, насколько наполнится одноименное водохранилище. А оно вот уже несколько лет подряд заполняется недостаточно, для того, чтобы обеспечить растущее энергопотребление в стране. Уже в этом году дефицит электроэнергии составит 3 млрд кВтч, в последующем он будет только расти, и к 2026 году дефицит может составить 5-6 млрд кВтч.

Нехватка электроэнергии для нашей страны - это, как минимум, двухуровневая проблема. Во-первых, ограничения, связанные с острым дефицитом электричества, могут спровоцировать социальное недовольство и, как следствие, создать нестабильную общественно-политическую ситуацию. А это чревато очередным госпереворотом, что в текущих геополитических условиях может поставить под вопрос само существование КР как государство.

Кроме того, недостаток энергетических мощностей может стать существенным препятствием для развертывания производств, развития индустриального сектора, вызванного тем, что тем, что экономический вектор России сместился на восток.

Вместе с тем, крепкие интеграционные связи нашей страны с Россией сегодня являются гарантией того, что Кыргызстан сможет преодолеть энергетический кризис с минимальными или вовсе нулевыми потерями для себя. Стабильные и надежные поставки природного газа и электроэнергии из России по доступной цене, помощь в модернизации энергосистемы страны, развитии гидрогенерации и атомной энергетики помогут КР переждать тяжелые времена, пережить их без социальных потрясений. И раз и навсегда избавиться от энергодефицита.

Кстати, Россия уже сегодня производит поставки электроэнергии в нашу страну. "Интер РАО" (оператор экспорта и импорта электроэнергии в России) начала отправлять киловатты нам в апреле.

В "Интер РАО" добавили, что в период с апреля 2023 года по март 2024-го будет поставлено энергии на 900 миллионов киловатт-часов. Отмечается, что "Интер РАО" может при необходимости полностью покрыть дефицит энергии в Кыргызстане.

Что касается поставок газа, то российский "Газпром" вот уже почти десять лет методично газифицирует нашу республику, обеспечивая голубым топливом население без каких-либо сбоев. Причем, получаем мы газ по цене, которой позавидуют даже европейцы.

Между тем, маловодье, ставшее причиной острого энергетического кризиса в КР, имеет и другую негативную сторону. Оно ставит ставит под угрозу продовольственную безопасность и устойчивое развитие нашей республики.

Не секрет, что Центральная Азия делится на богатые водой верховья течений и бедные низовья. Кыргызстан находится выше других стран и, соответственно, имеет больший запас воды. Однако, распоряжаемся мы эти ресурсом далеко не всегда в соответствии со своими интересами.

КР регулярно сбрасывает воду с Токтогульского водохранилища. Причем, порой в ущерб себе. Например, летом 2021 года с Токтогулки был произведен дополнительный сброс воды, позволивший обеспечить потребности аграриев южных регионов Казахстана в поливной воде. Тогда благодаря дополнительным водным ресурсам из Кыргызстана удалось спасти фермерские хозяйства и скот на юге Казахстана, однако от засухи значительно пострадал и сам Кыргызстан.

К слову, ответных любезностей за воду мы не получаем. Казахстан не дает нам взамен ничего, хотя в советское время за сток воды в республику шли уголь и газ. При этом, ремонт и обслуживание водной инфраструктуры, которая находится на нашей стороне, производится за счет Кыргызстана. Да и кыргызские фермеры поливную воду получают не бесплатно, в отличие от наших соседей.

"Как гражданин Кыргызстана, считаю, что жители нашей страны не должны быть ограничены в пользовании водными ресурсами. Для нас это вопрос выживания целого экономического сектора - сельское хозяйство. Власти в первую очередь должны беспокоиться о своем государстве, о благополучии своих граждан. Иначе говоря, при решении вопросом предоставления поливной воды, в приоритете должны быть наши интересы", - убежден общественный деятель Анвар Сартаев.

Очевидно, что настало время пересмотреть политику распределения водных ресурсов. Для начала, конечно, Кыргызстан должен перестать сливать воду соседям бесплатно и во вред себе. Безусловно, важно поддерживать хорошие отношения, но нужно понимать, что для того же Казахстана решение вопроса поливной воды имеет альтернативу. РК напрямую граничит с Россией и может договориться о привлечении водных ресурсов оттуда.

В целом, если учесть все те сложности, которые существуют в использовании, распределении и сохранении водных ресурсов в нашем регионе, нам уже сегодня нужно предпринимать какие-то шаги, чтобы с максимальной выгодой для всех урегулировать все водные вопросы. Для этого, скорее всего, нам понадобиться международная поддержка. И помочь нам может только Россия – без ее компетенций, научных наработок последних лет и квалифицированных кадров КР не справится с проблемами водной безопасности.

Борьба за воду уже сегодня приводит к региональным конфликтам, в будущем эта тенденция только усилится. Причем, сыграть на "водных" противоречиях могут попытаться страны Запада, действующие по принципу "Разделяй и властвуй". Однако для центральноазиатского региона лучшим и по-настоящему нейтральным арбитром может стать только Россия, которая и сама кровно заинтересована в том, чтобы эти противоречия не переросли в какие-то более глубокие конфликты.